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Colón: Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema para visitar a Ciudad de Bolívar

El entrenador sabalero podría modificar el sistema táctico y además realizaría entre dos o tres variantes buscando mejorar el rendimiento del equipo

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 11:05hs
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El DT de Colón Iván Delfino analiza modificar el esquema.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Iván Delfino analiza modificar el esquema.

Para visitar el sábado a Ciudad de Bolívar, el DT de Colón Iván Delfino realizará variantes y es muy factible que también modifique el esquema táctico, repitiendo el sistema con el que jugó ante Mitre de Santiago del Estero.

Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema

Y es que el rendimiento de Darío Sarmiento ante Almirante Brown no fue bueno, al punto tal que no salió a jugar el segundo tiempo y fue reemplazado por Conrado Ibarra.

De esta manera, Sarmiento ocuparía un lugar en el banco y el que volvería al equipo sería Federico Lértora. Así las cosas, el capitán sabalero sería titular y en la zona media lo acompañarían Agustín Toledo y Matías Muñoz o Ignacio Antonio.

Recordando que Antonio y Lértora no fueron de la partida en el último partido por distintas molestias físcas. Pero ambos, estarían a disposición para el cotejo con Ciudad de Bolívar.

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En el partido ante Mitre de Santiago del Estero, el mediocampo de Colón estuvo conformado por Antonio, Lértora y Toledo y en ataque estuvieron Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago, conformando un 4-3-3.

Aunque en ese cotejo, para salir a jugar el segundo tiempo, Iván Delfino decidió el ingreso de Jerónimo Buosi en lugar de Lértora, modificando el sistema táctico.

De esta manera, una probable formación sería con: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Matías Muñoz o Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

Colón Iván Delfino Ciudad de Bolívar
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