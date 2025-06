Colón podrá llevar hinchas a Chaco y no irá televisado

La próxima salida de Colón será el domingo 6 de julio a Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever. Al igual que el año pasado, podrán viajar hinchas rojinegros

Colón tiene antes un duro escollo que será Mitre de Santiago del Estero, pero el mes de julio lo abrirá en la ruta ante el ascendente Chaco For Ever de Ricardo Pancaldo.

En principio, habrá 5000 boletos a disposición a razón de $25.000 que saldrán a la venta por internet. No habría, al menos esa es la intención de For Ever, venta física.

Más allá de esto, el cotejo se podrá ver por streaming a través de la señal de TyC Sports. Pero esta vez, en la señal de cable como en la otra empresa encargada de emitir cotejos de Primera Nacional, el duelo no figura en la lista.