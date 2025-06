Andrés Yllana, ¿se juega el cargo de DT de Colón ante Mitre?

Tras la salida del director deportivo Iván Moreno y Fabianesi todo apunta a que Andrés Yllana es quien le sigue si Colón no consigue levantar cabeza.

Este lunes desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón recibirá a Mitre de Santiago del Estero en un partido clave por la Primera Nacional, pero que trasciende ampliamente lo futbolístico. Será una noche donde no solo estará en juego la chance de acercarse al Reducido —hoy a ocho puntos, con posibilidad de quedar a cinco—, sino también la continuidad de Andrés Yllana como entrenador y, posiblemente, el futuro de parte del armado dirigencial.

La presión es enorme. El Sabalero llega tras cuatro presentaciones consecutivas como visitante —tres de ellas con derrota— y con un funcionamiento que no da señales de recuperación. El equipo no solo pierde, sino que juega mal. El crédito para Yllana parece agotarse y el duelo ante Mitre podría marcar un antes y un después.

Un ciclo que nunca arrancó

Cuando Yllana asumió, tras la salida de Ariel Pereyra, había cierto entusiasmo. Pero la realidad golpeó rápido. Hasta el momento, sólo consiguió dos triunfos, y ambos ante los equipos más flojos del torneo: Talleres (RE) y Defensores Unidos de Zárate, ambos hundidos en la zona baja y prácticamente sin chances de sostener la categoría. En ambos casos, además, con victorias ajustadas y sobre la hora.

La efectividad es baja, el equipo no tiene identidad de juego y la falta de respuestas se nota cada vez más. La última caída fue otro golpe para un plantel que luce perdido, sin confianza ni reacción.

Mal clima y decisiones que ya empezaron

La salida confirmada de Iván Moreno y Fabianesi como secretario deportivo es otra señal de los tiempos turbulentos que atraviesa la institución. El malestar dirigencial ya se empezó a traducir en movimientos concretos. Yllana aparece como el siguiente en la lista si no logra cambiar la cara del equipo esta noche.

El regreso al Brigadier López no será fácil. Se espera una buena concurrencia de hinchas, pero no en clima de apoyo. La bronca acumulada por resultados, gestión e incertidumbre institucional encendió el enojo de los sabaleros, que quieren respuestas, no promesas.

Mitre, un rival con la mira puesta

Del otro lado estará Mitre, que llega con la intención de aprovechar el mal momento de Colón y sumar puntos en una tabla extremadamente pareja. Si bien no es de los principales protagonistas, el conjunto santiagueño sabe que enfrentará a un rival golpeado, frágil emocionalmente y en crisis. La posibilidad de sumar en el Brigadier López luce como una gran oportunidad para el equipo visitante.

Una final anticipada

Para Colón, el duelo ante Mitre no es un partido más. Es, posiblemente, una final para Andrés Yllana y un punto de inflexión en la temporada. Con la ilusión de pelear por el ascenso todavía viva, pero cada vez más lejana, el margen de error es mínimo. Y el reloj, implacable.

Si no hay una reacción clara, el club no solo se alejará del Reducido, sino que podría sumergirse en una crisis mayor, con un nuevo recambio en el banco y más interrogantes sobre el rumbo de un equipo que no termina de levantarse.