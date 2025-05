Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Primera División

Miguel Barbieri no seguirá en Rosario Central y Colón lo tiene en carpeta.

Sin embargo, se menciona que el entrenador rojiblanco no tendría como prioridad a los nombres mencionados y es por eso que ahora surgió otra alternativa.

El nombre en cuestión es el de Miguel Barbieri, quien actualmente está en Rosario Central, pero que no seguirá en el Canalla, dado que el DT Ariel Holan no lo tiene en cuenta. De hecho, no sumó minutos en este 2025 y su último partido fue en diciembre de 2024.

Al defensor de 31 años le quedan seis meses más de contrato, pero eso no será impedimento para que salga del club rosarino y es por eso que Colón lo tiene en la mira.

Si bien Yllana pretendía un central preferentemente de perfil zurdo, teniendo en cuenta la trayectoria de Barbieri (Racing, Central, Toluca, Tijuana y Querétaro) eso no sería un obstáculo.

Así las cosas, habrá que esperar si Colón avanza por el marcador central que seguramente tendrá otras ofertas. Pero es un jugador que por sus características, el técnico pretendería contar.