Talpone y el nuevo ciclo en Colón: "Nos estamos adaptando al cambio"

“En algún momento se planteó esa situación al cuerpo técnico anterior, no quiero hablar mucho de eso porque ya pasó y no corresponde, pero fue un tema que se conversó”, agregó.

Consultado sobre los objetivos del plantel de cara al segundo tramo del torneo, Talpone fue claro: “La idea es ir partido a partido, tratando de sumar y recuperar los puntos que perdimos en esta primera parte. Todavía queda mucho camino por recorrer. El año pasado nos pasó al revés: arrancamos bien y después nos caímos. Eso nos sirve como aprendizaje para saber que hay tiempo para mejorar y agarrar la idea del nuevo entrenador. El objetivo es sumar lo máximo posible, primero para entrar en el reducido y después para ver hasta dónde podemos llegar”.

La primera parte del torneo para Colón, en el análisis de Talpone

En cuanto al balance de lo hecho hasta el momento en las primeras 15 fechas, el mediocampista fue autocrítico: “Muchas cosas positivas no encuentro. No hay que poner excusas. Tenemos que hacernos cargo de que no arrancamos bien. Quizás merecimos algún punto más, porque en esa racha de derrotas no merecimos perder todos los partidos, pero no tiene sentido lamentarse ahora. Hay que seguir trabajando y crecer desde la idea de Yllana”.

En ese sentido, Talpone destacó que “la categoría es muy pareja, muy complicada. El año pasado se generó una imagen diferente, como si fuera más sencilla para Colón, pero la realidad es que es un torneo muy difícil que les cuesta a todos”.

Finalmente, el ex Estudiantes y Platense se refirió a su momento personal: “Desde la llegada del nuevo DT se está trabajando mucho en lo físico. Él propone un juego directo, de transiciones rápidas, sin tanta posesión, y para eso necesitamos una respuesta física fuerte. En lo personal me voy sintiendo mucho mejor. Contra Estudiantes me tocó jugar en una posición diferente que conozco y me siento cómodo. Todo es cuestión de mentalizarse, como lo estamos haciendo”.

Colón visitará a Defensores Unidos este domingo desde las 15.30 en Zárate, con la obligación de sumar para empezar a acercarse a los puestos de clasificación en la Zona B. Talpone y compañía lo saben: no hay margen para seguir perdiendo terreno.