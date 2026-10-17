El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Colón dejó escapar la victoria, en un partido deslucido y en el que no jugó bien, la figura terminó siendo Ignacio Lago

Tomás Giménez (5): No tuvo responsabilidad en los goles. En el segundo, alcanza a tapar el remate pero en el rebote define el delantero de Almirante Brown. Al arquero de Colón, se le cortó la racha luego de cuatro partidos sin recibir goles.

Mauro Peinipil (4): No fue claro a la hora de pasar al ataque y encima fue rápidamente amonestado en el primer tiempo, que lo terminó condicionando a la hora de marcar.

Nicolás Thaller (4): Quedó pagando en el segundo gol de Almirante Brown, no había jugado un mal partido, pero ese error lo terminó condenando.

Federico Rasmussen (6): Es el mejor defensor de Colón, abrió el marcador con un remate de zurda, aún cuando en el empate de Almirante Brown no alcanzó a despejar bien y el delantero rival definió.

Sebastián Olmedo (4): Cuando Almirante Brown atacó por su sector le generó inconvenientes. No jugó en su posición natural y eso lo terminó condicionando.

Matías Muñoz (4): Los problemas de siempre a la hora de trasladar el balón, pero además es un jugador que comete demasiadas infracciones. Una vez más fue amonestado por una dura falta.

Agustín Toledo (4): Perdió la marca de Velurtas quien marcó el primer gol de Almirante Brown. Más allá de esa falla puntual, no estuvo preciso con la pelota en los pies.

Darío Sarmiento (4): Se perdió un gol en el primer tiempo, rematando de muy mala manera dentro del área. No pesó en ataque y fue reemplazado en el entretiempo.

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Ignacio Lago (8): El mejor de Colón, marcó un soberbio gol y estrelló un remate en el travesaño. Además ejecutó el córner que terminó en el primer gol del equipo. Determinante cada vez que aparece.

Julián Marcioni (3): No logró desbordar nunca por derecha, ni mucho menos generar peligro. Terminó siendo reemplazado evidenciando un muy pobre rendimiento.

Alan Bonansea (3): A contramano todo el tiempo, en el arranque del partido desperdició una chance clara que terminó tapando el arquero rival. Perdió siempre con los defensores rivales y no aportó nada dentro del área.

Conrado Ibarra (4): Ingresó para jugar el segundo tiempo, pero más allá de tener la libertad para pasar al ataque, no pudo desequilibrar por la izquierda y se terminó repitiendo.

Leandro Garate (3): Otro muy pobre rendimiento, de un delantero que no tiene juego, ni tampoco aporta goles. Encima a los pocos minutos de ingresar debió salir lesionado.

Zahir Ibarra (4): Ingresó en lugar de Olmedo para conformar la línea de tres, pero al igual que el resto del equipo, no ofreció garantías a la hora de buscar cerrar el resultado.

Jerónimo Buosi (-): Muy pocos minutos en cancha, por lo cual casi que no participó del juego, de todos modos, debe entrar antes que Garate.

Pier Barrios (-): Ingresó faltando un minuto, pero no saltó para defender el pelotazo largo que terminó con el segundo gol de Almirante Brown.