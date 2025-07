Jourdan: "Colón tuvo muchas claras, pero la diferencia fue la efectividad"

La polémica, con reclamo de Colón

Uno de los momentos que generó polémica fue la jugada previa al primer gol del equipo mendocino. En ese sentido, Jourdan explicó lo que ocurrió desde su perspectiva: “La bajo con el pecho, después me pega en el muslo. Al quedar del lado del cuerpo, el árbitro piensa que fue mano, pero no lo fue. Me cubro y da la impresión de que la toco con la mano. Martín (Minella) me decía que no es tanto si después no nos hacen el gol… pero te da bronca porque de ahí viene el 1-0”.