Farías: "Tenía muchísimas ganas de volver a Colón, hice todo lo posible"

En diálogo con Sol Play FM 91.5, Farías no esquivó el tema que muchos hinchas sabaleros esperaban: su deseo de volver a vestir la camiseta de Colón. “Tengo mucha ilusión de que podamos llegar a volver este año. Si no es ahora, sé que va a ser más adelante. Me voy a retirar acá, estoy tranquilo con eso”, expresó con emoción el exjugador del Inter Miami.

Pero lo más destacado fue su revelación sobre un intento real por regresar en este mismo mercado de pases. Según contó, hubo charlas con la dirigencia de Colón para concretar su vuelta, aunque finalmente los tiempos del mercado y la falta de cupos disponibles frustraron la operación. “Sí, lo hablé, lo comenté con los dirigentes”, reconoció.

La intención de Farías que no pudo concretar en Colón

“Mandé mensajes por todos lados, volví loco a mi mujer, a mi familia. Les decía: 'Si se puede hacer algo, me voy'. Pero ya estaba muy avanzado todo, era bastante complicado", relató Farías, quien también mencionó que el regreso de otros ídolos, como el Pulga Rodríguez, alimentó su deseo de regresar.

A pesar de que hoy sigue vinculado a Estudiantes, donde disputa competencias internacionales y se encuentra asentado, Farías dejó claro que el llamado del corazón rojinegro siempre está presente. “La intención de ambos lados estuvo, eso quiero que el hincha lo sepa”, subrayó.

Mientras tanto, la gente de Colón lo recibió con cariño, entre aplausos y saludos desde la tribuna, y sueña con volver a verlo en la cancha. Farías, desde el palco, también se emocionó: el vínculo con el Sabalero sigue intacto. Y si depende de él, el regreso es solo cuestión de tiempo.