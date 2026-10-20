La baja en el ataque que sufrirá Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

En el encuentro ante Almirante Brown, Leandro Garate ingresó en el segundo tiempo, pero minutos después pidió el cambio por una lesión muscular

Leandro Garate sufrió una lesión muscular y no estará en el partido que Colón jugará con Ciudad de Bolívar

El próximo sábado a las 21, Colón visitará a Ciudad de Bolívar y para ese partido, el entrenador sabalero Iván Delfino no podrá contar con un delantero que habitualmente suma minutos ingresando desde el banco.

De esta manera, Leandro Garate está descartado para el próximo encuentro, debido a una lesión muscular que sufrió en el compromiso ante Almirante Brown.

Y es que Garate ingresó a los 18' del segundo tiempo y a los 39' pidió el cambio y su reemplazante fue Jerónimo Buosi, estando apenas 21' en cancha y además fue amonestado.

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Lo cierto es que el delantero que hasta el momento convirtió un solo gol con la camiseta rojinegra, sufrió una lesión en el aductor y ahora habrá que aguardar los plazos de recuperación para saber cuando volverá a estar disponible.

Así las cosas, para visitar a Ciudad de Bolívar, Alan Bonansea continuará siendo titular y la primera opción de recambio será Jerónimo Buosi.