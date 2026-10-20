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La baja en el ataque que sufrirá Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

En el encuentro ante Almirante Brown, Leandro Garate ingresó en el segundo tiempo, pero minutos después pidió el cambio por una lesión muscular

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 10:00hs
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Leandro Garate sufrió una lesión muscular y no estará en el partido que Colón jugará con Ciudad de Bolívar

Leandro Garate sufrió una lesión muscular y no estará en el partido que Colón jugará con Ciudad de Bolívar

El próximo sábado a las 21, Colón visitará a Ciudad de Bolívar y para ese partido, el entrenador sabalero Iván Delfino no podrá contar con un delantero que habitualmente suma minutos ingresando desde el banco.

Garate está descartado para el partido ante Ciudad Bolívar

De esta manera, Leandro Garate está descartado para el próximo encuentro, debido a una lesión muscular que sufrió en el compromiso ante Almirante Brown.

Y es que Garate ingresó a los 18' del segundo tiempo y a los 39' pidió el cambio y su reemplazante fue Jerónimo Buosi, estando apenas 21' en cancha y además fue amonestado.

LEER MÁS: Colón visitará a Ciudad Bolívar en el segundo estadio más chico de la Primera Nacional

Lo cierto es que el delantero que hasta el momento convirtió un solo gol con la camiseta rojinegra, sufrió una lesión en el aductor y ahora habrá que aguardar los plazos de recuperación para saber cuando volverá a estar disponible.

Así las cosas, para visitar a Ciudad de Bolívar, Alan Bonansea continuará siendo titular y la primera opción de recambio será Jerónimo Buosi.

Colón Ciudad Bolívar Leandro Garate
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