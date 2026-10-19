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Colón visitará a Ciudad Bolívar en el segundo estadio más chico de la Primera Nacional

Colón ahora piensa en la visita a Ciudad Bolívar de la fecha 35 de la zona A, en uno de los estadios más chicos de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 19:02hs
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Colón visitará a Ciudad Bolívar en el segundo estadio más chico de la Primera Nacional

Gentileza Bolívar Hoy

Colón ya dejó atrás la frustración por la igualdad ante Almirante Brown y puso la mira en su próximo desafío: visitar a Ciudad Bolívar por la fecha 35 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro del sábado tendrá un condimento particular, ya que se disputará en uno de los estadios más pequeños de la categoría.

Allí, el equipo de Iván Delfino afrontará una nueva prueba como visitante, una condición que le trajo dificultades durante buena parte de la temporada.

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Un estadio renovado y otra prueba para Colón fuera de Santa Fe

El escenario será el estadio Municipal Eva Perón, con capacidad para 5.000 personas. El segundo más pequeño de la divisional. Aunque sus dimensiones y su aforo lo distinguen dentro de la Primera Nacional, el reducto atravesó una serie de mejoras durante 2026 para modernizar sus instalaciones y ofrecer mejores condiciones tanto al público como a los protagonistas.

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Colón se prepara para visitar a Ciudad Bolívar en el remodelado estadio Municipal Eva Perón.

Entre los trabajos realizados se incorporaron nuevas cabinas de prensa y plateas, además de transformar en platea una tribuna ubicada delante del sector del buffet. También se renovaron los vestuarios y los bancos de suplentes, en una puesta en valor que modificó distintos sectores del estadio donde Colón deberá presentarse el próximo sábado.

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Más allá de las particularidades del escenario, el desafío futbolístico tendrá un peso importante. Ciudad Bolívar se acercó en la tabla y también busca posicionarse lo mejor posible de cara al Reducido, por lo que intentará hacerse fuerte en su casa ante un rival que necesita recuperar los puntos que dejó escapar en el Brigadier López.

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Para Colón, la visita representa otra oportunidad de mejorar una campaña irregular fuera de Santa Fe. Al Sabalero le costó encontrar continuidad como visitante a lo largo del torneo y sus últimos dos antecedentes lejos de casa terminaron con el mismo resultado: empates sin goles. Si bien consiguió mantener su arco en cero, todavía necesita encontrar herramientas para transformar esa solidez en victorias.

Colón Ciudad Bolívar estadio
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