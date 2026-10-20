El empate que obtuvo Colón ante Almirante Brown lo privó de lograr acceder al cuarto puesto en la Zona A. Y es por eso que luego de dos empates consecutivos, está obligado a ganarle a Ciudad de Bolívar.
La racha negativa que Colón debe cortar en condición de visitante
El Sabalero visitará el sábado a Ciudad de Bolívar con la obligación de volver al triunfo fuera del Brigadier López luego de cuatro partidos en los que además no marcó goles
Por Ovación
Cuatro partidos sin ganar y sin marcar goles
El equipo conducido por Iván Delfino no puede continuar resignando puntos para al menos quedar 4ª pensando en el Reducido.
Pero además, otro de los objetivos pasa por mejorar su rendimiento en condición de visitante, ya que fuera del Brigadier López, suma cuatro partidos sin ganar con dos derrotas y dos empates.
LEER MÁS: Colón prepara su viaje a Bolívar con regresos importantes y una baja confirmada
Luego de aquella victoria ante San Miguel por 2-1, el Sabalero perdió 1-0 con Racing de Córdoba y 2-0 ante Godoy Cruz. Y luego llegaron los empates 0-0 con All Boys y 0-0 contra Mitre de Santiago del Estero.
Por lo cual, no solo no ganó en sus últimas cuatro presentaciones como visitante, sino que tampoco logró convertir un gol, lo que marca las dificultades que viene mostrando el equipo cuando no juega como local.