Colón prepara su viaje a Bolívar con regresos importantes y una baja confirmada

Colón jugará este sábado a las 21 en el Municipal Eva Perón, por la fecha 35 de la Zona A de la Primera Nacional. Iván Delfino recuperará a varios pesos pesados.

Colón empieza a transitar la recta final de la fase regular de la Primera Nacional con la mira puesta en su visita a Ciudad de Bolívar. El encuentro se disputará este sábado, desde las 21, en el estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 35 de la Zona A, en un tramo del campeonato en el que cada punto puede resultar determinante para definir las posiciones de cara al Reducido.

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El equipo conducido por Iván Delfino ocupa el quinto puesto y, si la fase regular terminara hoy, contaría con ventaja deportiva para afrontar la primera instancia del Reducido. En ese escenario, el Sabalero recibiría a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Brigadier López, con la posibilidad de avanzar de ronda en caso de igualdad. Por eso, el objetivo inmediato será sumar en Bolívar para sostener su ubicación y llegar de la mejor manera a la definición.

Colón recupera jugadores para visitar a Ciudad de Bolívar

La preparación del encuentro presenta novedades importantes para el cuerpo técnico. La principal baja será la de Leandro Garate, quien sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el compromiso del sábado. El delantero se lesionó en el partido ante Almirante Brown y deberá esperar para volver a estar a disposición.

Tampoco podrá regresar Gabriel Budiño, quien continúa recuperándose de una distensión ligamentaria en una de sus rodillas. El arquero seguirá afuera mientras avanza con su rehabilitación.

En contrapartida, Delfino tendrá tres regresos que amplían las alternativas para conformar el equipo. Facundo Castet cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas, mientras que Ignacio Antonio, Federico Lértora y Franco García dejaron atrás sus respectivas lesiones y vuelven a estar disponibles para el entrenador.

Los posibles cambios en el equipo de Colón

Con los futbolistas recuperados, el DT podría introducir modificaciones en distintas líneas. Castet tiene muchas posibilidades de regresar al lateral izquierdo en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo, mientras que en el mediocampo Antonio podría ocupar el lugar de Darío Sarmiento y Lértora tendría chances de ingresar por Matías Muñoz.

En el caso de Franco García, la alternativa más probable sería que comience el encuentro entre los suplentes, a la espera de una oportunidad durante el desarrollo del partido. Su regreso representa una opción más para el entrenador, que necesita contar con variantes en un tramo decisivo de la temporada.

UNO Santa Fe | José Busiemi

De todos modos, la formación definitiva se irá delineando durante los últimos entrenamientos. Delfino deberá evaluar cómo responden los futbolistas que vienen de recuperarse y resolver si apuesta por los regresos desde el comienzo o administra sus minutos.

Bonansea, atento a las tarjetas amarillas en Colón

Otro de los puntos a seguir estará en la situación de Alan Bonansea. El delantero acumula cuatro tarjetas amarillas y se encuentra al límite de la suspensión, por lo que el encuentro ante Ciudad de Bolívar tendrá una importancia especial en ese aspecto.

Prensa Colón

Si recibe una nueva amonestación, deberá cumplir la sanción frente a Defensores de Belgrano. En cambio, si logra terminar el partido sin ser advertido, tendrá la posibilidad de llegar limpio a la etapa del Reducido, siempre que no reciba otra tarjeta en el compromiso siguiente.

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La situación obliga a prestar atención a un detalle que puede tener incidencia en la planificación de las próximas semanas. Colón necesita sumar para conservar su posición en la tabla, pero también debe administrar las cargas y las tarjetas de sus jugadores pensando en la instancia decisiva del campeonato.

Colón busca sostener su lugar antes del Reducido

La visita a Ciudad de Bolívar será una nueva prueba para un Sabalero que pretende llegar bien posicionado al cierre de la fase regular. La ventaja deportiva representa un factor importante en el camino hacia el objetivo del ascenso, por lo que conservar el quinto puesto o mejorar su ubicación será una de las prioridades.

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Con bajas confirmadas, futbolistas que regresan y la posibilidad de recuperar variantes en el mediocampo y la defensa, Colón encara una semana de preparación que puede modificar la estructura del equipo.

El sábado, desde las 21, el conjunto rojinegro tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia el Reducido y sostener una ubicación que, en el escenario actual, le permitiría definir la primera instancia como local en el Brigadier López.