El papa León XIV anunció que se operará de un nódulo en el pulmón antes de su viaje a la Argentina

El Papa dijo que el diagnóstico fue detectado durante unos controles. “Fue encontrado en una fase inicial y bien localizado”, detalló

A un mes de su visita a la Argentina, el papa León XIV anunció este domingo que se operará en los próximos días para extirparse un nódulo en un pulmón. El pontífice detalló que el diagnóstico fue detectado en una etapa temprana y que estará internado en el Hospital Gemelli alrededor de una semana tras la cirugía.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado” , dijo el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

León XIV explicó que los médicos que indicaron que es “oportuno intervenir” y siguiendo sus consejos decidió “operarse para extirparlo”.

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Luego, en una breve comunicación, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó: “La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana”.

León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia. En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú.

La visita del Papa a la Argentina

Según el cronograma oficial difundido este lunes por el Gobierno junto con el Vaticano, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de pasar por Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín.

Luego será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada seguirá con un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en el país.

El lunes 9 comenzará a las 9.15 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. La jornada terminará con las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana, a las 18.45.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y clero a las 15.15. Volverá a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. El miércoles 11 visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, presidirá a las 10 una misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima alrededor de las 14.