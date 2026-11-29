Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para renovar el Congreso y el Senado. Los comicios enfrentan al oficialista Pedro Sánchez con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una elección que podría marcar un giro político hacia la derecha.

España celebra este domingo 29 de noviembre sus elecciones generales, una jornada decisiva para definir quién encabezará el próximo Gobierno y qué fuerzas tendrán mayoría en las Cortes Generales. El presidente Pedro Sánchez y su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, ya emitieron sus votos en Madrid y llamaron a la ciudadanía a participar masivamente.

En total, 38.616.949 españoles están convocados a las urnas para elegir a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores. El operativo electoral cuenta con más de 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y se desarrolla en 61.033 mesas distribuidas en 22.493 locales de votación. Ministerio del Interior+1

Sánchez votó alrededor de las 9.15 en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Tras sufragar, convocó a los ciudadanos a participar y sostuvo que el voto es el principal instrumento de poder de la democracia.

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El mandatario manifestó su expectativa de que se registre una de las participaciones más elevadas de los últimos años y pidió que los españoles se movilicen para decidir el futuro del país.

Por su parte, Feijóo votó cerca de las 10.30 en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, acompañado por su pareja, Eva Cárdenas. El candidato del Partido Popular llamó a concurrir a las urnas «sin miedo» y «con memoria», y aseguró que la ciudadanía decidirá el rumbo de España para los próximos años.

Crece la participación electoral en España

Uno de los primeros datos destacados de la jornada es el incremento de la participación. Según el avance difundido a las 14, hora española, había votado el 45,75% del padrón, frente al 40,5% registrado a la misma hora durante las elecciones generales de 2023.

El aumento representa más de cinco puntos porcentuales y refleja una mayor concurrencia a los centros de votación durante las primeras horas del domingo.

Una elección clave para la formación del próximo Gobierno

Los sondeos previos ubicaban al Partido Popular de Feijóo por delante del PSOE de Sánchez, aunque el resultado parlamentario será determinante para definir la gobernabilidad.

En el escenario electoral también tienen un papel central Santiago Abascal, líder de Vox, y Ada Colau, referente del Frente Amplio. La distribución de bancas y los posibles acuerdos entre las distintas fuerzas serán fundamentales para alcanzar una mayoría de investidura en el Congreso.

A diferencia de otros sistemas electorales, España no cuenta con una segunda vuelta para elegir al presidente del Gobierno: la designación depende de una votación de investidura en el Congreso de los Diputados.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20 de España (16 de Argentina). Una vez cerradas las urnas comenzará el escrutinio, que permitirá conocer la nueva composición parlamentaria y el escenario político que enfrentará el país.