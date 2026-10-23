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El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

Los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero previsto para el 27 de octubre por precaución, pese a que una radiografía confirmó su excelente evolución posoperatoria. El Pontífice enviará un mensaje a los participantes de un encuentro internacional por la paz.

23 de octubre 2026 · 17:12hs
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Papa León XIV. Canceló su viaje a Asís por recomendación médica tras una cirugía reciente.

Foto: AP/Gregorio Borgia.

Papa León XIV. Canceló su viaje a Asís por recomendación médica tras una cirugía reciente.

El papa León XIV no viajará a Asís el próximo martes 27 de octubre para participar de un encuentro internacional por la paz. La decisión fue tomada por recomendación de los médicos que supervisan su recuperación, quienes consideraron que todavía transcurrió poco tiempo desde la cirugía torácica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes que el Pontífice se realizó una radiografía de tórax de control, cuyo resultado confirmó una evolución posoperatoria favorable. Sin embargo, los especialistas desaconsejaron el vuelo en helicóptero previsto para la visita como medida de precaución.

Una evolución favorable, pero con precauciones

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, integrantes del equipo médico que atiende al Papa, señalaron que el estudio realizado según lo previsto confirmó su “excelente evolución postoperatoria”.

LEER MÁS: El papa León XIV y su confirmación a una pareja santafesina en el Vaticano: "Argentina, allá vamos"

No obstante, en el informe explicaron que, debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención, consideraron conveniente evitar el desplazamiento aéreo programado para el 27 de octubre.

La decisión apunta a favorecer la recuperación del Pontífice antes de que retome plenamente sus compromisos fuera del Vaticano.

Qué actividad tenía prevista en Asís

León XIV iba a participar del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por san Juan Pablo II en 1986.

Aunque no estará presente, el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones cristianas y otras religiones, y al resto de los invitados.

Según comunicó la Santa Sede, León XIV considera que el “espíritu de Asís”, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz constituyen herramientas valiosas frente a un escenario internacional marcado por los conflictos.

De esta manera, el Pontífice continuará con su recuperación tras la cirugía, mientras su agenda queda sujeta a las recomendaciones médicas.

Papa León viaje cirugía Evolución
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