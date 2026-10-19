El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

Tras recibir el alta hospitalaria el sábado, el Pontífice continúa su recuperación posoperatoria en el Vaticano. El domingo rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico y este miércoles volverá a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro.

papa León XIV: Retomará su agenda pública este miércoles con la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

El papa León XIV retomará parte de su actividad pública este miércoles, cuando presida la audiencia general en la Plaza de San Pedro. La celebración fue confirmada este lunes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mientras el Pontífice continúa su recuperación posoperatoria en el Vaticano.

León XIV recibió el alta del Policlínico Gemelli de Roma el sábado, después de cinco días de hospitalización. El ingreso se produjo tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma de pulmón, según la información difundida sobre su estado de salud.

Un día después de abandonar el centro médico, el Papa rezó el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico y saludó a las aproximadamente 15.000 personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para expresarle su afecto y apoyo.

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La audiencia general, confirmada para el miércoles

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que León XIV presidirá la audiencia general de este miércoles por la mañana. De esta manera, volverá a encontrarse con los fieles reunidos en la plaza vaticana, luego de su primera aparición pública tras recibir el alta.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la modalidad de la actividad. En particular, no está confirmado si el Pontífice realizará el habitual recorrido entre los asistentes a bordo del papamóvil.

León XIV continuará su recuperación en el Vaticano

Durante los próximos días, el Papa permanecerá en el Vaticano y no viajará a su residencia de Castel Gandolfo, donde acostumbraba a pasar parte de la semana desde el comienzo de su pontificado para trabajar y descansar.

La recuperación podría extenderse durante unos diez días, de acuerdo con lo señalado por Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó, en declaraciones a los medios vaticanos.

Mientras tanto, la agenda de León XIV continuará sujeta a la evolución de su estado de salud y a las indicaciones médicas posteriores a la intervención.