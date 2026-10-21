Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez en España y lo tildó de "impresentable dictador"

El presidente argentino cuestionó al mandatario español, pidió que los votantes lo saquen del poder en las elecciones de noviembre y defendió su gestión económica.

21 de octubre 2026 · 20:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei atacó a Sánchez. Calificó al mandatario español de “impresentable dictador” y pidió su destitución.

Milei atacó a Sánchez. Calificó al mandatario español de “impresentable dictador” y pidió su destitución.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a España. En un discurso ante el Nueva Economía Fórum 2026, en Madrid, lo calificó de “impresentable dictador” y llamó a los españoles a echar a los socialistas “a patadas” en las elecciones previstas para el 29 de noviembre.

Milei abrió este miércoles su agenda en el país europeo con críticas al gobierno de Sánchez, en medio de la crisis política que atraviesa España. El mandatario argentino también se definió como amigo de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, referentes políticos españoles enfrentados al actual jefe del Ejecutivo.

Durante su exposición en el Real Casino Gran Círculo, Milei sostuvo que su gobierno busca reivindicar las ideas que, según su interpretación, permitieron encaminar a la Argentina y que actualmente también son objeto de debate en Europa.

“Las ideas que desorientaron durante tanto tiempo a los argentinos son ideas que hoy están muy de moda en Europa y en Occidente todo”, afirmó. Como ejemplo, apuntó contra las políticas migratorias y advirtió sobre sus consecuencias para las sociedades europeas.

LEER MÁS: Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

“Están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los trabajadores de cuyos impuestos viven”, sostuvo. En esa línea, agregó: “El estancamiento económico, combinado con la irresponsabilidad migratoria, trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”.

Milei defendió su gestión económica

Además de sus cuestionamientos a Sánchez, el presidente argentino aprovechó el encuentro para destacar los indicadores económicos que atribuye a su administración y defender el rumbo de su gobierno.

“Los jóvenes se querían ir del país, con Alberto Fernández superaba el 70% y hoy el número de jóvenes que se quieren ir cayó al 25%. Estamos reconstruyendo la Argentina para que se queden en el país”, aseguró.

También se refirió a la evolución del riesgo país desde su llegada a la Casa Rosada. “Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3 mil puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado”, expresó.

LEER MÁS: "Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

En ese contexto, atribuyó parte de las dificultades financieras argentinas a los antecedentes de incumplimientos de deuda del país y volvió a cuestionar al kirchnerismo, al que calificó como “una peste peor que los orcos”.

El Presidente destacó el equilibrio fiscal

Milei sostuvo que la Argentina mantiene el equilibrio fiscal pese al escenario internacional y defendió la reducción de la deuda consolidada que, según sus cifras, se produjo durante su gestión.

“En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es del 39%”, afirmó.

Por último, el mandatario proyectó un escenario de crecimiento económico si se estabiliza la situación internacional y los ciudadanos respaldan la continuidad de su programa.

“Cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que el país podría alcanzar la categoría de investment grade —grado de inversión—, una calificación crediticia que, según planteó, permitiría atraer un mayor volumen de inversiones.

Milei Sánchez España dictador
Noticias relacionadas
Expectativa electoral. Milei expresó su confianza en el futuro, afirmando: Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás.

Milei defendió el RIGI y habló de 2027: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás"

Tenso debate. Uno de los momentos en el que los candidatos quedaron cara a cara (EFE).

Los diez momentos más tensos del durísimo debate presidencial en Brasil, que tuvo a Milei como tópico en discusión

Antes de volver al país, Milei participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto. 

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

milei ratifico a caputo y dijo que tiene usd125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria

Milei ratificó a Caputo y dijo que tiene USD125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria

Lo último

El historial que enciende la final: cómo le fue a Eduardo Domínguez frente a Boca

El historial que enciende la final: cómo le fue a Eduardo Domínguez frente a Boca

Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Último Momento
El historial que enciende la final: cómo le fue a Eduardo Domínguez frente a Boca

El historial que enciende la final: cómo le fue a Eduardo Domínguez frente a Boca

Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Zurdo y orgulloso: Pedro Sánchez le respondió a Milei con un spot sobre la izquierda y un tema de Lali Espósito

"Zurdo y orgulloso": Pedro Sánchez le respondió a Milei con un spot sobre la izquierda y un tema de Lali Espósito

Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez en España y lo tildó de impresentable dictador

Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez en España y lo tildó de "impresentable dictador"

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula