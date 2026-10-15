Impresionante persecución en Bº San José: escapó de la Policía, chocó contra una casa y terminó aprehendido

El joven de 23 años huyó en un Chevrolet Astra cuando advirtió la presencia policial en la zona norte de la ciudad. La persecución terminó en barrio San José, donde impactó contra el frente de una vivienda. En el vehículo secuestraron una balanza de precisión y un arma blanca casera. VIDEO .

El joven de 23 años fue aprehendido tras una persecución policial y chocar contra una vivienda.

Esta madrugada de jueves, algunos minutos después de las 3, un joven de 23 años escapó a gran velocidad en un automóvil al advertir la presencia de una patrulla policial en inmediaciones de la esquina de avenida Blas Parera y calle 12 de Infantería, en el norte de la ciudad de Santa Fe. La impresionante persecución terminó con el auto estrellándose contra una vivienda.

El conductor recorrió varias calles de la zona mientras era perseguido por los uniformados, hasta que terminó su fuga al chocar contra el frente de una vivienda ubicada en calle San José al 7000 , donde provocó daños materiales.

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Cinematográfica persecución policial en barrio San José gentileza

La fuga a toda velocidad

Oficiales del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe (CREC) patrullaban la zona asignada cuando divisaron un Chevrolet Astra verde estacionado en un pasaje ubicado detrás del establecimiento educativo Juan de Garay.

Al acercarse, advirtieron que había un hombre en el interior del vehículo. En ese momento, el conductor encendió el motor y escapó a toda velocidad, lo que dio inicio a una persecución policial.

Mientras lo seguían, los uniformados informaron por radio a los operadores de la central de emergencias 911 que el automovilista había emprendido la fuga y conducía de manera temeraria, poniendo en riesgo a quienes circulaban por el sector.

Chocó contra el frente de una vivienda

El Chevrolet Astra recorrió distintas calles del barrio Las Flores II, continuó por avenida Peñaloza, siguió por calle Pavón y luego retomó por calle San José.

Finalmente, al llegar a la altura del 7000, el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra el frente de una vivienda, provocando daños materiales en el inmueble. Después del choque, avanzó algunos metros más y quedó varado entre la vereda y la calzada.

Tras el siniestro, los policías aprehendieron al conductor, identificado por sus iniciales como B. Y. V. B., de 23 años.

El propietario de la vivienda, un hombre de 35 años, quedó registrado como damnificado por los daños ocasionados. El estruendo del impacto interrumpió el descanso de los vecinos de la cuadra.

Se investigan los delitos de resistencia a la autoridad, daño y posible infracción a Ley Provincial de Microtráfico gentileza

Se incautaron una balanza de precisión, un arma blanca casera y un teléfono celular. gentileza

Qué secuestraron dentro del automóvil

En presencia de testigos, los oficiales requisaron el vehículo y secuestraron distintos elementos de interés para la investigación.

Entre ellos había una balanza de precisión, un arma blanca de fabricación casera conocida como chuza, con una punta de metal, y un teléfono celular iPhone. También incautaron dos llaves del vehículo y el Chevrolet Astra en el que se desplazaba el joven.

La balanza secuestrada es un elemento que puede utilizarse para pesar estupefacientes, aunque su hallazgo, por sí solo, no acredita la existencia de una actividad vinculada con la comercialización de drogas.

Intervención de la Fiscalía

Las novedades del procedimiento fueron comunicadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Lucila Nuzzo.

La funcionaria judicial dispuso que el joven continuara privado de su libertad en calidad de detenido comunicado, que fuera trasladado a Medicina Legal para un examen físico y que, una vez identificado, quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria de los hechos comprende los delitos de resistencia a la autoridad y daño, además de una presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 y al artículo 110 del Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía para determinar las circunstancias de la fuga, el choque y los elementos secuestrados.