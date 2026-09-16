Persecución, choque y aprehensión de un ladrón que robó una moto en Santa Fe

Un delincuente de 32 años robó una motocicleta, escapó a toda velocidad y chocó contra otro rodado durante la huida. El ladrón y los dos motociclistas involucrados, una mujer de 29 años y un hombre de 28, fueron trasladados al hospital Iturraspe

El delincuente terminó herido y detenido tras chocar con otra moto en medio de una persecución policial

Este martes, alrededor de las 19 , se produjo una persecución que comenzó con el robo de una motocicleta y terminó con un fuerte choque en calles del barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe .

La secuencia se inició cuando una persona denunció ante los operadores de la central de emergencias 911 la sustracción de una moto. A partir de ese aviso, agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe se dirigieron hacia la zona.

Mientras los policías se desplazaban, una segunda alerta informó sobre una persecución que vecinos y particulares habían iniciado detrás del rodado sustraído.

Pocos minutos después, una tercera comunicación al 911 alertó que el hombre que escapaba con la moto robada había protagonizado un choque a pocas cuadras, en la intersección de Azopardo y Obispo Boneo.

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El choque y la aprehensión

Al llegar al lugar, los policías encontraron a los involucrados tendidos sobre el pavimento. El hombre que conducía la motocicleta sustraída fue identificado como G. D. B., de 32 años, y quedó aprehendido.

El sospechoso resultó herido como consecuencia del impacto y recibió asistencia médica. Posteriormente fue trasladado al hospital Iturraspe, donde recibió las curaciones correspondientes.

En el mismo siniestro resultaron heridas otras dos personas, un hombre de 28 años y una mujer de 29, esta última conductora del otro rodado involucrado en la colisión. Ambos fueron trasladados también al hospital Iturraspe, donde recibieron atención médica por los politraumatismos sufridos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la Honda XR 250 Tornado que había sido denunciada como robada. El rodado quedó identificado mediante su dominio, número de cuadro y número de motor para incorporarlo a las actuaciones judiciales.

La moto que figuraba como robada gentileza

Investigación por el robo y el choque

Los agentes comunicaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes en el lugar del accidente, además de los exámenes de alcoholemia y alcoholuria a los conductores involucrados.

También dispuso la identificación de posibles testigos entre los vecinos de la zona y la constatación de la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado la secuencia.

En cuanto al hombre aprehendido, el fiscal ordenó que continuara privado de su libertad con custodia policial permanente, que posteriormente fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva quedó provisoriamente encuadrada como robo calificado en concurso con lesiones graves culposas en accidente de tránsito.