Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre en septiembre

La Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes llegó a $1.632.505, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $738.690. Ambas subieron un 1,7% mensual, por debajo de la inflación del 1,9%.

Canasta básica. Aumentó 1,7% en septiembre, por debajo de la inflación del 1,9%.

El costo de las canastas básicas volvió a aumentar en septiembre, aunque por debajo de la inflación general. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba mensual del 1,7%, frente al incremento del 1,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Canasta Básica Alimentaria establece el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos alimentarios esenciales, mientras que la Canasta Básica Total incorpora, además, otros bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana. Por eso, la CBT se utiliza como referencia para determinar la línea de pobreza y la CBA para establecer la línea de indigencia.

Pese a que ambas mediciones avanzaron menos que la inflación general durante septiembre, sus variaciones acumuladas e interanuales se mantuvieron por encima del IPC.

#DatoINDECUn hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L https://t.co/fsL5AoJJUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

En los últimos doce meses, la CBA registró un aumento del 40%, mientras que la CBT subió un 38,7%. En el mismo período, la inflación interanual alcanzó el 33,4%.

La diferencia también se observó en el acumulado de 2026: la canasta alimentaria aumentó un 25,3% y la canasta total, un 24,7%, frente a una inflación del 23,6% entre enero y septiembre.

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Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre

De acuerdo con los valores publicados por el INDEC, los ingresos mínimos necesarios para cubrir las canastas variaron según la composición del hogar. Para una familia tipo de cuatro integrantes, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, se necesitaron $1.632.505 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En ese mismo hogar, el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias básicas fue de $738.690.

Los valores para los tres modelos de hogar informados por el organismo estadístico fueron los siguientes:

Hogar de tres integrantes: necesitó $588.083 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.299.664 para la Canasta Básica Total.

Hogar de cuatro integrantes: requirió $738.690 para la Canasta Básica Alimentaria y $1.632.505 para la Canasta Básica Total.

Hogar de cinco integrantes: necesitó $776.939 para la Canasta Básica Alimentaria y $1.717.036 para la Canasta Básica Total.

El hogar de tres integrantes está compuesto, según el modelo de referencia del INDEC, por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61. El de cinco integrantes contempla a una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años.

Las canastas aumentaron más que la inflación en el año

Los datos de septiembre muestran que, aunque las canastas básicas tuvieron una variación mensual inferior al IPC, sus incrementos desde diciembre de 2025 fueron mayores que la inflación acumulada.

La CBA avanzó 1,7% durante septiembre y acumuló un 25,3% en los primeros nueve meses del año. La CBT también subió 1,7% en el mes y registró un incremento acumulado del 24,7%.

En términos interanuales, las dos canastas también se ubicaron por encima de la inflación general: la alimentaria aumentó un 40% y la total, un 38,7%, frente al 33,4% del IPC.

La evolución de estos indicadores permite seguir los cambios en el costo de los alimentos y de los bienes y servicios esenciales, así como los ingresos mínimos que necesita cada tipo de hogar para ubicarse por encima de las líneas oficiales de indigencia y pobreza.