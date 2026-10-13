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La inflación se aceleró al 1,9% en septiembre y acumuló un 23,6% en lo que va del año

El IPC registró una suba interanual del 33,4%. Vivienda, agua, electricidad y gas lideraron los aumentos de septiembre, con un incremento del 3,1%, seguidos por Educación, con el 3%.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de octubre 2026 · 17:02hs
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Inflación 1

Inflación 1,9% mensual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración en septiembre.

La inflación registró una aceleración en septiembre y alcanzó el 1,9% mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y una variación interanual del 33,4%.

El dato de septiembre representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%. De esta manera, el indicador retomó una tendencia de fluctuaciones que se observa desde julio, mes en el que había registrado un 2,1%.

En lo que va del año, marzo continúa siendo el mes con la inflación más elevada, con un 3,4%, mientras que agosto presentó el registro mensual más bajo, antes de la aceleración de septiembre.

Vivienda y educación, entre los rubros con mayores aumentos

El informe del INDEC mostró diferencias entre las doce divisiones que componen el IPC. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos, con una suba del 3,1%, seguida por Educación, que registró un incremento del 3%.

LEER MÁS: Presupuesto nacional 2027: el Gobierno proyecta una inflación del 21,1%, un crecimiento del 4% y un dólar promedio de $1.728

También se ubicaron por encima del nivel general Comunicación, con un 2,5%, y Salud, con un 2,4%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 2%, apenas una décima por encima de la inflación mensual.

Los aumentos en alimentos constituyeron uno de los factores de presión sobre el índice, debido a su incidencia en el gasto cotidiano de los hogares.

En el resto de las divisiones, Bienes y servicios varios y Recreación y cultura aumentaron un 1,9%, en línea con el nivel general. Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una suba del 1,6%, mientras que Transporte avanzó un 1,5%.

Por debajo del IPC quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco, junto con Prendas de vestir y calzado, ambas con incrementos del 1,4%. Restaurantes y hoteles presentó la menor variación del mes, con un 1,1%.

Cómo evolucionaron las categorías del IPC

Al analizar las categorías del índice, los precios estacionales registraron el mayor incremento, con una variación del 2,9%. Dentro de este grupo se destacaron las subas en verduras, tubérculos y legumbres.

Los precios regulados aumentaron un 2,3%, impulsados por movimientos en servicios como gas y electricidad, además de los gastos vinculados a la medicina prepaga.

Por su parte, el IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales, registró una variación del 1,7%. Entre los componentes que incidieron en esta categoría se encontraron las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

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