El 12 de octubre en América, ¿Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

Este día en el que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492 genera controversia de acuerdo a su denominación

El feriado del 12 de octubre genera diversas discusiones debido a su denominación en la Argentina y América debido a que en los últimos años la fecha fue conocida como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero el calendario oficial de feriados de 2026 publicado por el Gobierno nacional volvió a identificarla como Día de la Raza.

Según un informe, lo que también genera controversia en relación a esta jornada es que en la legislación vigente continúa siendo llamado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles.

Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural

Tiene varias denominaciones, pero con un mismo objetivo: conmemorar el "primer encuentro entre dos mundos". Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural y en España específicamente como Día de la Hispanidad.

En Argentina, durante décadas se lo conoció como el Día de la Raza, una denominación vinculada con la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492, pero, con el paso del tiempo, esa interpretación comenzó a revisarse para incorporar otras voces y perspectivas históricas.

En 1917, en Argentina se conoció como Día de la Raza, pero a fines de 1920 el Monseñor Zacarías de Vizcarra propuso renombrarlo como Día de la Hispanidad y en la actualidad se conoce como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Distintas posturas propiciaron que en algunos países se modificara la denominación de este día conocido inicialmente y de manera generalizada como Día de la Raza por otras denominaciones que aluden al intercambio cultural, la hispanidad y la resistencia indígena. Inclusive, este día no es considerado festivo por parte de algunas naciones como Panamá y Perú.

Cada país nombra al 12 de Octubre de diversas maneras

En Bolivia, actualmente se conoce como Día de la Descolonización, mientras que en Chile se renombró como Día del Encuentro de Dos Mundos, según la ley 19.668 del año 2000 y se celebra el lunes más cercano al 12 de octubre (si esta fecha cae entre martes y viernes).

Por su lado, en Colombia, se conoce como Día de la Raza y la Hispanidad, de acuerdo a la Ley 35 del año 1939 y se celebra el día lunes siguiente, mientras que en España inicialmente se celebraba como Fiesta de la Raza hasta el año 1958 y en la actualidad se conoce como Fiesta Nacional de España.

Además, en Estados Unidos se conoce como Día de Colón (Columbus Day), en Uruguay se celebra el Día de la Diversidad Cultural y en Venezuela se conoce como Día de la Resistencia Indígena a partir del año 2002, por solicitud de las organizaciones indígenas.