Con motivo del feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los servicios y dependencias

Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre

Con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante este lunes 12 de octubre.

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal ( Imusa ) permanecerán cerradas durante la jornada.

Colectivos, bicicletas y Seom

El servicio de transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días feriados.

El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6.30 a 21.

Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo durante el lunes 12 y retomará su funcionamiento habitual el martes 13 de octubre, a partir de las 7.

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. En tanto, la recepción de los servicios fúnebres se realizará de 7.15 a 11.30.

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 16. Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante la jornada.

Centros de informes turísticos

Los centros de información turística funcionarán con un esquema especial por el feriado: