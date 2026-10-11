Con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante este lunes 12 de octubre.
Por el feriado: servicios municipales previstos para este lunes 12 de octubre
Con motivo del feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad de Santa Fe informa cómo funcionarán los servicios y dependencias
11 de octubre 2026 · 10:01hs
Palacio Municipal y oficinas de Distrito
- El lunes no habrá atención al público en el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad.
- El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.
Recolección de residuos
- Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los horarios y recorridos habituales en toda la ciudad. Cabe recordar que, de acuerdo con el cronograma vigente, los lunes corresponde sacar los residuos secos.
- En tanto, permanecerán cerrados durante el feriado los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.
Imusa
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas durante la jornada.
Colectivos, bicicletas y Seom
- El servicio de transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días feriados.
- El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6.30 a 21.
- Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo durante el lunes 12 y retomará su funcionamiento habitual el martes 13 de octubre, a partir de las 7.
Cementerio Municipal
El Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. En tanto, la recepción de los servicios fúnebres se realizará de 7.15 a 11.30.
Tribunal de Faltas y Corralón Municipal
El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 16. Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante la jornada.
Centros de informes turísticos
Los centros de información turística funcionarán con un esquema especial por el feriado:
- Ribera Shopping (Dique I, Puerto de Santa Fe): de 13 a 18.
- Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 13 a 18.
- Casco Sur (Sylvestre Begnis y 3 de Febrero): permanecerá cerrado durante la jornada.