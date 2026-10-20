FAL: el Gobierno postergó hasta diciembre la puesta en marcha del sistema

El FAL creado por la ley de reforma laboral regirá desde el 1 de diciembre. Y se extendió de seis a doce meses el período de aportes para usar los recursos

Además, duplicó, de seis a doce meses el plazo mínimo de aportes que cada empleador deberá cumplir antes de acceder a los recursos .

No es la primera prórroga del régimen establecido por la ley de modernización laboral. El esquema debía comenzar originalmente el 1 de junio, pero el Ejecutivo ya había corrido la fecha al 1 de noviembre. Ahora sumó un mes más, dentro del margen máximo de seis meses de postergación que habilita esa ley.

El Gobierno volvió a postergar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y extendió el período de carencia

En los fundamentos, el Gobierno explicó que todavía resta completar ajustes en los procedimientos y en los sistemas informáticos necesarios para administrar los fondos. También señaló que hacen falta pruebas para detectar y corregir posibles errores, inconsistencias o demoras antes de que el sistema empiece a funcionar.

La solicitud de más tiempo llegó a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por parte de las cámaras que nuclean a los fondos comunes de inversión, los fideicomisos y los agentes de bolsa. Esas entidades pidieron tanto la postergación del inicio como la ampliación del período inicial de acumulación de recursos.

El segundo cambio apunta al llamado período de carencia, es decir, el tiempo mínimo durante el cual deben acumularse contribuciones antes de que los fondos puedan cubrir las obligaciones previstas. Ese lapso pasó de seis a doce períodos mensuales. El conteo comenzará en el mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) registre el ingreso efectivo del primer aporte del empleador. A partir de entonces, deberán completarse doce meses consecutivos con sus respectivos pagos.

Según el Ejecutivo, el plazo anterior no alcanzaba para reunir los recursos necesarios en la etapa inicial. Con la extensión, busca que los fondos tengan una base de dinero suficiente para afrontar sus obligaciones y preservar su estabilidad.

Los FAL funcionarán a través de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la CNV. Su puesta en marcha requiere la coordinación del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, Arca y entidades del mercado de capitales, además de proveedores de servicios tecnológicos y operativos.

El régimen alcanzará a los empleadores del sector privado, con las excepciones que fija la ley de modernización laboral. Quedan afuera las relaciones laborales del sector público nacional, provincial, porteño y municipal.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia a partir de su publicación.

Qué es el FAL: cómo funciona el fondo para pagar indemnizaciones

El Poder Ejecutivo reglamentó inicialmente el mecanismo mediante el Decreto 408/2026, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) avanzó posteriormente con la Resolución General 5907/2026, que estableció cómo deberán declarar e ingresar las contribuciones los empleadores.

El sistema estará destinado a financiar indemnizaciones por despido, preaviso e integración, entre otros conceptos contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos profesionales, incluido el régimen de trabajo agrario.

El FAL estará compuesto por recursos aportados mensualmente por los empleadores y administrados mediante vehículos de inversión colectiva autorizados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Entre las alternativas previstas aparecen los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros, con cuentas individuales correspondientes a cada empleador.

Los recursos administrados por estos fondos solamente podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, indica la norma.

Cuánto deberán aportar las empresas al FAL

La reglamentación de Arca estableció dos alícuotas diferentes según el tipo de empleador. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de lucro deberán destinar mensualmente al FAL el 2,5% de las remuneraciones utilizadas como base para calcular las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Para el resto de los empleadores privados, la alícuota será del 1%. El aporte al FAL no se sumará a las cargas patronales actualmente vigentes. El monto será detraído de las contribuciones destinadas al Sipa, al Pami, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares.

De esta manera, según el anexo de la resolución, la carga total permanecerá en 20,40% o 18%, dependiendo del tipo de empleador y dependiendo de su vínculo.

Cómo y cuándo deberán pagarse los aportes

La contribución comenzará a ingresarse a partir del período devengado noviembre de 2026, junto con el resto de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social. El procedimiento se realizará mediante el formulario F. 931 y el Volante Electrónico de Pago (VEP).

El sistema "Declaración en línea" calculará automáticamente la contribución destinada al FAL y recalculará las alícuotas aplicables a los diferentes subsistemas de la seguridad social.

El pago fuera de término generará intereses, mientras que los incumplimientos podrán recibir las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y la Ley 17.250.