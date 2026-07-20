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Reforma laboral: el Gobierno excluyó horas extra, aguinaldo y bonos del cálculo de los aportes sindicales de los gremios

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 612/2026 y forma parte de la implementación de la reforma laboral. Además, establece mayores exigencias de transparencia para los sindicatos en la administración de determinados fondos provenientes de contribuciones patronales.

20 de julio 2026 · 17:30hs
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Reforma laboral: Se modificó el cálculo de aportes sindicales

Reforma laboral: Se modificó el cálculo de aportes sindicales, excluyendo horas extra, aguinaldo y bonos.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar cómo deberán calcularse los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo. A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, estableció que conceptos como las horas extras, los bonos, los premios y el aguinaldo dejarán de formar parte de la base sobre la que se calculan esos aportes.

La medida busca unificar criterios para la negociación colectiva y evitar interpretaciones que amplíen la base de cálculo de las contribuciones sindicales, lo que, según el Ejecutivo, podría incrementar los costos laborales.

La nueva reglamentación dispone que los aportes deberán calcularse únicamente sobre el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, más las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual establecidas en cada convenio colectivo.

Qué conceptos quedan excluidos

A partir de la entrada en vigencia del decreto, ya no integrarán la base de cálculo de los aportes sindicales:

  • Horas extras.

  • Premios y bonos.

  • Participación en las ganancias.

  • Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

  • Plus vacacional.

  • Sumas no remunerativas.

  • Cualquier otro concepto que no se abone de forma normal, habitual y mensual.

Desde el Gobierno sostienen que esta precisión aporta mayor seguridad jurídica tanto para empleadores como para sindicatos al momento de negociar nuevos acuerdos salariales.

LEER MÁS: Reforma laboral: así será el nuevo recibo de sueldo que mostrará todos los descuentos y aportes

Más controles sobre los fondos sindicales

La reglamentación también introduce nuevas exigencias para las asociaciones sindicales respecto del manejo de determinados recursos.

El decreto ratifica que las contribuciones que los empleadores acuerden realizar a favor de los gremios deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.

Para garantizar ese destino, los sindicatos deberán administrar esos fondos de manera separada del resto de su patrimonio y llevar una documentación específica que permita un mayor control y trazabilidad de los recursos.

Parte de la implementación de la reforma laboral

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y, según los fundamentos del decreto, apunta a "brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación" antes de la homologación de nuevos convenios colectivos.

El Decreto 612/2026 entró en vigencia este 20 de julio, día de su publicación en el Boletín Oficial, y representa una nueva etapa en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

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