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Jubilaciones Ansés con aumento y bono: cuáles son los valores de la mínima y máxima en noviembre

Ansés subirá los haberes previsionales un 1,93% en noviembre de 2026 y continuará el bono de hasta $70.000 para quienes cumplan los requisitos

21 de octubre 2026 · 11:44hs
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Jubilaciones Ansés con aumento y bono: cuáles son los valores de la mínima y máxima en noviembre

Gemini

Jubilaciones Ansés con aumento y bono: cuáles son los valores de la mínima y máxima en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) actualizará las jubilaciones y pensiones en noviembre con un incremento del 1,93%, calculado a partir de la inflación registrada en septiembre. La suba impactará en los haberes del sistema previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además del aumento mensual, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que reúnan las condiciones previstas. De esta manera, la jubilación mínima llegará a $444.158,45 sin el refuerzo y a $514.158,45 con el bono completo. Los importes corresponden a los haberes anunciados para noviembre y el dinero efectivamente recibido puede variar según los descuentos particulares.

Jubilaciones mínimas: el desglose entre haber bruto, bono y neto en mano

En noviembre, el haber mínimo jubilatorio será de $444.158,45, luego de aplicarse el aumento del 1,93%. Este importe corresponde al haber previsional antes de sumar el bono extraordinario y de considerar los eventuales descuentos que puedan afectar el depósito final.

Quienes cobren la mínima y tengan derecho al refuerzo completo recibirán otros $70.000. Así, el total mensual ascenderá a $514.158,45, resultado de sumar el haber actualizado y el bono previsional. El refuerzo se paga como un concepto adicional y no se incorpora al haber de base para calcular futuras actualizaciones.

En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima será de $2.988.765,84 en noviembre. Este haber no recibe el bono de $70.000, que está destinado a los beneficiarios que se encuentran dentro de los límites de ingresos establecidos. El monto neto que cada jubilado perciba en su cuenta dependerá de los descuentos que correspondan en su situación particular.

A quiénes les corresponde el cobro proporcional del bono de $70.000

El bono previsional está dirigido a jubilados y pensionados que cobran prestaciones alcanzadas por la medida y cuyos ingresos previsionales se encuentran dentro del límite definido por el Gobierno. Quienes perciben un monto igual o inferior al haber mínimo reciben el refuerzo completo de $70.000, siempre que cumplan con las condiciones vigentes.

En cambio, los titulares cuyos haberes superan la mínima pueden cobrar un bono proporcional. En esos casos, el refuerzo cubre la diferencia necesaria para que el total de las prestaciones consideradas alcance el tope de $514.158,45. Por ejemplo, si una persona cobra un haber de $480.000, el bono sería de $34.158,45.

Para determinar el monto, se considera la suma de las prestaciones previsionales que recibe cada titular, según las reglas de la medida. Por eso, no todos los jubilados cobran el mismo refuerzo: quienes superan el límite establecido no reciben el bono, mientras que quienes quedan por debajo pueden acceder al importe completo o a una suma proporcional.

LEER MÁS: Ansés anunció cambios para el pago de la Asignación por Embarazo

Puam y PNC: cuánto cobran los beneficiarios de pensiones no contributivas

La actualización de noviembre también alcanza a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam). Con el aumento del 1,93%, esta prestación quedará en $355.326,76. Si el titular reúne las condiciones para recibir el bono completo de $70.000, el total mensual llegará a $425.326,76.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber actualizado será de $310.910,91. Con el refuerzo completo, los beneficiarios podrán cobrar $380.910,91. El acceso al bono depende de los requisitos establecidos y del monto total de las prestaciones que perciba cada titular.

Las pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más también están contempladas dentro del esquema de actualización y del refuerzo previsional. En estos casos, el importe de la prestación se equipara al haber mínimo jubilatorio, por lo que, si corresponde el bono completo, el total alcanzará $514.158,45. Para confirmar el monto individual, los beneficiarios pueden consultar la liquidación en Mi Ansés.

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