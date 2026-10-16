La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre por la suba del petróleo

El índice del INDEC subió 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, acumuló un 22,8% en los primeros nueve meses del año y alcanzó una variación interanual del 29,2%. El crudo y el gas fueron los principales factores de presión.

La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el 3,2% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento estuvo impulsado principalmente por la suba del petróleo crudo y el gas, en un mes en el que los precios mayoristas avanzaron por encima de la inflación minorista.

Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un aumento del 22,8% entre enero y septiembre , mientras que la variación interanual llegó al 29,2% . El registro mensual representó una aceleración de 1,1 puntos porcentuales frente al 2,1% de agosto.

La suba de septiembre fue la tercera más elevada del año, detrás de abril, cuando el índice había avanzado un 5,2%, y marzo, con un 3,4%. Después del máximo de abril, la inflación mayorista había mostrado una desaceleración durante tres meses consecutivos: pasó del 2,5% en mayo al 1,1% en junio y al 0,8% en julio. En agosto retomó la tendencia alcista, con un 2,1%.

El petróleo y el gas, los principales impulsores

El encarecimiento del petróleo fue uno de los factores centrales detrás de la aceleración de los precios mayoristas. Durante septiembre, el rubro “Petróleo crudo y gas” registró un incremento mensual del 15%, mientras que su variación interanual alcanzó el 67,7%, de acuerdo con los datos consignados en el informe.

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La evolución de los precios internacionales de la energía estuvo atravesada por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que elevaron la preocupación por el suministro energético, el transporte marítimo y el costo de los combustibles.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del IPIM fueron petróleo crudo y gas, con una incidencia de 1,43 puntos porcentuales; productos agropecuarios, con 0,3 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,28 puntos; alimentos y bebidas, con 0,2 puntos; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos.

En la composición general del índice, los productos nacionales aumentaron un 3,4%, mientras que los importados registraron una variación mucho menor, del 0,4%. La diferencia reflejó el mayor impacto de los precios internos vinculados con la energía y otros sectores productivos.

La inflación mayorista superó a la minorista

La evolución de los precios mayoristas también se ubicó por encima del índice de precios al consumidor (IPC). En septiembre, la inflación minorista fue del 1,9%, según el INDEC, por lo que quedó 1,3 puntos porcentuales por debajo del IPIM.

La diferencia entre ambos indicadores responde, entre otros factores, a que miden distintas etapas de la economía. Mientras el IPIM releva los precios de los productos nacionales e importados comercializados en el mercado interno, el IPC refleja las variaciones de los bienes y servicios que consumen los hogares.

Por ese motivo, la aceleración de los precios mayoristas no se traslada necesariamente de manera inmediata y en la misma proporción a los precios minoristas, aunque puede generar presiones sobre los costos de producción y comercialización.

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Qué pasó con los otros índices mayoristas

El informe del INDEC también mostró aumentos en los otros indicadores del sistema de precios mayoristas.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 3,4% en septiembre. En este caso, los productos nacionales aumentaron un 2,7%, mientras que los importados avanzaron un 0,33%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) presentó un incremento del 3,8%. El resultado estuvo explicado por el alza del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los datos reflejan que la presión sobre los precios no se distribuyó de manera uniforme entre los distintos segmentos productivos. La incidencia del petróleo y el gas, junto con el comportamiento de los productos primarios, fue determinante para explicar el resultado de septiembre.

Con una variación mensual del 3,2%, una suba acumulada del 22,8% en lo que va del año y un incremento interanual del 29,2%, los precios mayoristas retomaron una dinámica de aceleración. La evolución de los costos energéticos y su eventual impacto sobre el resto de la cadena productiva serán claves para observar el comportamiento de los próximos meses.