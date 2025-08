Los mitos que hay que derribar a la hora de la lactancia materna

“La lactancia es una práctica profundamente emocional. No solo nutre el cuerpo del bebé, también construye uno de los primeros vínculos. Por eso, cuando aparecen dificultades, las madres no solo consultan por cuestiones físicas, sino también por lo que sienten: culpa, frustración, miedo a hacerlo mal. Acompañarlas sin juzgar, brindar información y validar sus emociones es parte del rol profesional”, explicó el doctor Daniel Ruffolo, Médico Cirujano, Ginecólogo y Obstetra del CMC de Mendoza de Boreal Salud.

Mitos más comunes que todavía circulan en 2025 respecto a la lactancia

“ Si los pechos son pequeños, no se puede amamantar ”: cuando en realidad, el tamaño no determina la capacidad de producción, ya que todas las madres pueden producir la cantidad necesaria si hay un estímulo adecuado.

”: cuando en realidad, el tamaño no determina la capacidad de producción, ya que todas las madres pueden producir la cantidad necesaria si hay un estímulo adecuado. “ Después de los seis meses, la leche ya no alimenta ”: la leche materna sigue siendo una fuente relevante de nutrientes, defensas y factores de crecimiento incluso después del primer año.

”: la leche materna sigue siendo una fuente relevante de nutrientes, defensas y factores de crecimiento incluso después del primer año. “ Si el bebé llora mucho, es porque la leche no lo llena ”: el llanto no siempre indica hambre, puede responder a otras necesidades (contacto, sueño, malestar) y no implica baja calidad de la leche.

”: el llanto no siempre indica hambre, puede responder a otras necesidades (contacto, sueño, malestar) y no implica baja calidad de la leche. “ No tengo suficiente leche ”: la mayoría de las veces es una percepción errónea, ya que la succión frecuente es la clave para sostener y aumentar la producción.

”: la mayoría de las veces es una percepción errónea, ya que la succión frecuente es la clave para sostener y aumentar la producción. “ Estar resfriada impide amamantar ”: salvo en casos excepcionales, no solo se puede amamantar estando enferma, sino que es recomendable ya que la leche transmite anticuerpos protectores.

”: salvo en casos excepcionales, no solo se puede amamantar estando enferma, sino que es recomendable ya que la leche transmite anticuerpos protectores. “ Si el bebé toma fórmula o mamadera una vez, rechaza el pecho ”: no necesariamente, muchas lactancias mixtas o recuperadas funcionan bien con acompañamiento.

”: no necesariamente, muchas lactancias mixtas o recuperadas funcionan bien con acompañamiento. “ La leche es muy aguada y no alimenta ”: la leche varía en apariencia y composición a lo largo de la toma, pero siempre aporta lo que el bebé necesita.

”: la leche varía en apariencia y composición a lo largo de la toma, pero siempre aporta lo que el bebé necesita. “ Amamantar debería ser fácil si se hace con amor ”: la lactancia puede ser desafiante, incluso en contextos de deseo y motivación. El amor no reemplaza la necesidad de apoyo técnico y emocional.

”: la lactancia puede ser desafiante, incluso en contextos de deseo y motivación. El amor no reemplaza la necesidad de apoyo técnico y emocional. “ Después de algunos meses, la leche se corta sola ”: la producción se regula por la demanda, si el bebé sigue mamando, la leche continúa.

”: la producción se regula por la demanda, si el bebé sigue mamando, la leche continúa. “Volver al trabajo impide seguir amamantando”: con organización, extracción de leche y asesoramiento, muchas mujeres logran compatibilizar lactancia y trabajo.

Además, el doctor manifestó: “La mayoría de las mujeres puede amamantar, pero muchas veces se enfrentan a obstáculos que no tienen que ver con su cuerpo, sino con la falta de información, de tiempo o de apoyo. Si una madre no recibe la ayuda adecuada, lo más probable es que abandone, no porque no quiera, sino porque se sintió sola”.

Las familias también son claves para acompañar el amamantar

Por otro lado, en este proceso se trata de acompañar a las familias con información clara, escucha activa y apoyo concreto, lo que es esencial para sostener una lactancia saludable.

Finalmente, el acceso a profesionales capacitados, pediatras, puericultoras, nutricionistas, obstetras y psicólogos, puede marcar la diferencia entre una experiencia positiva y una experiencia atravesada por el estrés o la frustración.

•LEER MÁS: Semana Mundial de la Lactancia Materna: salud para el bebé y la madre