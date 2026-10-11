Milei sobre la salud del Papa León XIV: "Toda la Argentina le desea una pronta y completa recuperación"

La operación de León XIV se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

El presidente Javier Milei pidió este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del papa León XIV conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial.

Milei indicó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

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Mensaje de Milei en redes sociales

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

Asimismo, reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.