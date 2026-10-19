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Comienza el juicio por jurados por el homicidio del arbolito "Pelusa" Farías en la peatonal santafesina

El debate oral comenzará este lunes a las 8:30 con la selección de los 12 ciudadanos y dos suplentes. Es el primer proceso que se desarrollará en las nuevas salas del anexo de Tribunales. La Fiscalía y la querella acusan a Monzón por homicidio calificado criminis causa, mientras que la defensa cuestiona la calificación penal.

19 de octubre 2026 · 08:22hs
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El arbolito

El arbolito, Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado "Pelusa", fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

A más de dos años y medio del crimen que conmocionó al centro santafesino, la Justicia local iniciará este lunes 19 de octubre a las 08:30 el juicio por jurados contra Augusto Joaquín "Toti" Monzón, acusado de haber asesinado al cambista y arbolito Carlos Alberto "Pelusa" Farías (57) en el interior de un comercio de la peatonal San Martín.

El proceso judicial no solo marca un hito por la relevancia institucional de la causa, sino también por el aspecto edilicio: será el primer debate que se llevará a cabo en las nuevas salas del anexo del Palacio de Justicia, diseñadas específicamente para el funcionamiento de los juicios por jurados, que cuentan con recintos especiales de deliberación para los ciudadanos convocados.

El jurado popular deberá definir si Monzón es responsable de un homicidio calificado para ocultar un robo o si le asiste razón a la postura de la defensa, que plantea una hipótesis delictiva menos grave.

LEER MÁS: A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Conformación del tribunal popular y alegatos de apertura

La jornada inicial de este lunes comenzará con la audiencia para seleccionar a los 12 miembros titulares y 2 suplentes a partir de una lista de 46 ciudadanos sorteada de manera automática a fines de septiembre.

Una vez constituido el tribunal popular, el juez técnico Pablo Spekuljak brindará las instrucciones iniciales de rigor. Inmediatamente después, las partes expondrán sus alegatos de apertura:

Acusación: a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, junto al abogado querellante Martín Risso Patrón.

Defensa técnica: encabezada por el abogado Gustavo Abraham, en representación del imputado Augusto Monzón.

El hecho: un pacto en la peatonal que terminó en crimen

El homicidio de "Pelusa" Farías ocurrió en la siesta del miércoles 21 de febrero de 2024. Según la reconstrucción efectuada por la Fiscalía:

La cita: cerca de las 13:30, Farías concurrió al local comercial California Bay, ubicado sobre la peatonal santafesina, para encontrarse con Monzón, quien disponía de las llaves del negocio por ser pareja de una de las encargadas.

El ataque y robo: una vez dentro del establecimiento, Monzón le habría propinado a la víctima severos golpes en el rostro y el cráneo con el objetivo de sustraerle dinero en efectivo y su teléfono celular.

Ocultamiento: tras provocarle la muerte, el acusado arrastró el cadáver por un pasillo hasta un depósito posterior, donde lo escondió detrás de bolsas de mercadería.

Borrado de pruebas: antes de retirarse del comercio, pasadas las 15:00, Monzón limpió las manchas hemáticas de la escena y huyó con los elementos sustraídos.

El cuerpo sin vida del cambista fue hallado dos días después por agentes de la ex Agencia de Trata de Personas tras la revisión de cámaras de seguridad del corredor comercial.

Estrategias contrapuestas en el recinto

Mientras el bloque acusador imputa a Monzón bajo la figura de homicidio calificado criminis causa (delito que prevé la pena de prisión perpetua), la defensa liderada por el Dr. Abraham no niega la presencia del imputado ni el desenlace fatal dentro del local, pero cuestiona el encuadre jurídico al sostener que el deceso ocurrió bajo circunstancias diferentes a un robo planificado.

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