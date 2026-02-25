Uno Santa Fe | Santa Fe | arbolito

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

A dos años del homicidio en un local de la peatonal, la querella confirmó que se renovó la prisión preventiva del acusado. Vecinos de la ciudad serán los encargados de dictar el veredicto en un juicio oral bajo la nueva modalidad de jurados.

25 de febrero 2026 · 19:18hs
Carlos Alberto Farías de 57 años

Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado "Pelusa", el "arbolito" que fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

El 21 de febrero de 2024, el "arbolito" Carlos "Pelusa" Farías fue víctima de una emboscada fatal. Con la excusa de una operación por 20.000 dólares, el cambista fue citado al local de ropa "California Bay", a metros de calle Eva Perón, de donde nunca salió con vida.

Su cuerpo fue hallado dos días después, oculto en un depósito del comercio en plena peatonal santafesina, un crimen que conmocionó a la toda la comunidad.

LEER MÁS: El crimen de "Pelusa" Farías, un caso que sacudió a Santa Fe, podría convertirse en el primer juicio por jurados en la ciudad

Las pruebas que incriminan a "Toti" Monzón en el crimen

La investigación, liderada por la fiscalía y apoyada por el abogado querellante Martín Risso Patrón, cuenta con elementos contundentes:

Cámaras de seguridad: registraron el ingreso de Farías al local a las 13:28 del día del crimen, tras recibir una señal de Monzón. Una hora y media después, solo el acusado salió del comercio.

Testigos clave: empleados del local, incluida la pareja del imputado, identificaron a Monzón en los videos exhibidos por la policía.

Calificación legal: el joven está imputado por homicidio calificado criminis causa. Para la querella, Monzón mató a Farías para asegurar el robo del dinero y garantizar su impunidad. "Era imposible que pudiera robar esa suma sin matarlo, debido a la relación que tenían y las cámaras de la zona", señaló Risso Patrón.

Juicio por Jurados

Este caso se convertirá en uno de los procesos más emblemáticos bajo el sistema de Juicio por Jurados en la ciudad. Ciudadanos comunes, y no jueces técnicos, serán los responsables de evaluar las pruebas y determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

"Es una deuda que teníamos los ciudadanos: poder juzgar nosotros mismos a nuestros congéneres. Los vecinos harán justicia por una persona muy querida en la peatonal", expresó el abogado querellante.

Mientras se fija la fecha para el inicio del debate, la Justicia renovó la prisión preventiva de Monzón por un año más. El imputado permanece alojado en una dependencia penitenciaria, enfrentando una posible pena de prisión perpetua dada la gravedad de la calificación penal.

