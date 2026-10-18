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Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

El homicidio de Ariel Turnaturi se produjo tras un intento de robo ocurrido en diciembre de 2023. Se ofrecen $25 millones a quienes puedan aportar nuevos datos

18 de octubre 2026 · 12:04hs
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Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno provincial elevó a 25 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten información relevante para esclarecer el homicidio de Ariel Edgardo Turnaturi, ocurrido en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez en diciembre de 2023.

La medida forma parte de la política de recompensas impulsada por la provincia, que busca promover la colaboración ciudadana como complemento del trabajo policial y judicial. La información aportada es evaluada por la Fiscalía a cargo de la investigación, que determina su utilidad y la procedencia del pago, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren.

Ariel Alfredo Turnaturi, de 45 años, fue asesinado a balazos el 18 de diciembre de 2023, cerca de las 19.30, en su despensa ubicada en la esquina de Libertad e Independencia, Villa Gobernador Gálvez.

El crimen de Ariel Turnaturi

El crimen de Turnaturi ocurrió cuando el comerciante se encontraba trabajando en su despensa ubicada en la esquina de Libertad e Independencia, en Villa Gobernador Gálvez. Tres personas armadas ingresaron al local con fines de robo y, durante el hecho, Turnaturi recibió disparos de arma de fuego.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Anselmo Gamen y posteriormente derivada al Hospital Provincial de Rosario, donde falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

Cómo aportar información

Quienes cuenten con datos que puedan contribuir al esclarecimiento del crimen pueden comunicarse al 911, escribir al correo electrónico [email protected] o acercarse a cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La información sobre la recompensa también se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe.

Recompensa crimen comerciante Villa Gobernador Gálvez
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