Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

El chico tenía 15 años al momento del ataque del 30 de marzo. La decisión judicial se basó en la legislación penal juvenil vigente entonces.

La Justicia de Santa Fe sobreseyó a Gino C ., el adolescente que el 30 de marzo de 2026 ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a Ian Cabrera, un alumno de 13 años. La resolución fue dictada por el juez penal José Boaglio a partir de un planteo de la defensa, que solicitó desvincular al joven del proceso penal porque tenía 15 años al momento del hecho.

El caso provocó una conmoción en toda la provincia y reabrió el debate sobre la respuesta judicial ante delitos graves cometidos por menores de edad. La resolución se encuadra en el régimen penal juvenil que regía cuando ocurrió el ataque, que establecía en 16 años la edad mínima de punibilidad. La nueva ley, que redujo ese límite a 14 años, todavía no estaba vigente el 30 de marzo.

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Cabe aclarar que esto no implica que se haya desconocido la participación del joven en el ataque, sino que no puede ser condenado penalmente.

Cómo fue el ataque en la escuela de San Cristóbal

El ataque ocurrió minutos después de las 7 del lunes 30 de marzo, en los primeros momentos de la jornada escolar. Los estudiantes de la Escuela N° 40 Mariano Moreno estaban formados en el patio interno para el izamiento de la bandera cuando el adolescente, que cursaba tercer año en la institución, abrió fuego contra sus compañeros.

Según las reconstrucciones publicadas por UNO Santa Fe, el joven llevaba una escopeta escondida en la funda de una guitarra. Después de pasar por el baño, salió con el arma y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó en Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año y murió en el lugar. Otros ocho estudiantes resultaron heridos.

La secuencia terminó cuando un asistente escolar se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Poco después intervino la Policía, el adolescente fue detenido y el establecimiento quedó evacuado y rodeado por un operativo de emergencia.

La atención sanitaria se desplegó entre el hospital local y otros centros de mayor complejidad. Seis de los ocho estudiantes heridos recibieron el alta durante la tarde de ese mismo día. Otros dos fueron derivados a hospitales de Rafaela y de la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.

Quién era Ian Cabrera, el alumno asesinado

Ian tenía 13 años y cursaba primer año de la secundaria Mariano Moreno. También jugaba al fútbol en el club Atlético Independiente de San Cristóbal, que expresó públicamente su dolor por el crimen y su acompañamiento a la familia.

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El día posterior al ataque, la comunidad le dio el último adiós. Una misa de cuerpo presente en la iglesia local precedió a una caravana que acompañó el féretro hasta el cementerio municipal, en una despedida multitudinaria que reflejó el impacto de la tragedia en una ciudad de alrededor de 15.000 habitantes.

Ian Cabrera, de 13 años, falleció luego de recibir disparos por parte de otro adolescente.

La investigación sobre los vínculos digitales

Además de reconstruir cómo se produjo el ataque, los investigadores avanzaron sobre la actividad digital del adolescente y sus posibles contactos en comunidades que glorifican masacres escolares.

En los primeros días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio vinculado con su familia, por orden de la fiscal Carina Gerbaldo. Las medidas buscaron reunir elementos para profundizar la investigación sobre la planificación del hecho y sus posibles conexiones.

La pesquisa también se extendió a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía aprehendió a un joven en la localidad de Nelson, bajo la sospecha de que mantenía conversaciones con Gino C. y podía haber tenido conocimiento del plan. La investigación abrió una línea sobre una posible red internacional vinculada con la llamada True Crime Community, una subcultura digital asociada con la glorificación de crímenes reales y ataques violentos.