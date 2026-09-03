Uno Santa Fe | Santa Fe | Moreno

Secuelas abiertas en la escuela Moreno de San Cristóbal, a cinco meses del ataque a balazos: pánico, alumnos heridos y clases suspendidas

A cinco meses de la balacera que dejó un alumno muerto, el estallido del neumático de un camión sobre la Ruta Provincial 2, desató una nueva crisis de pánico en la Escuela N° 40. Ocho estudiantes terminaron heridos, uno de ellos con una fractura de clavícula. Las clases quedaron suspendidas por tiempo indefinido.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de septiembre 2026 · 19:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Secuelas abiertas en la escuela Moreno de San Cristóbal

gentileza Canal 4 San Cristóbal

Secuelas abiertas en la escuela Moreno de San Cristóbal, a cinco meses del ataque a balazos: pánico, alumnos heridos y clases suspendidas

La cuidad de San Cristóbal volvió a vivir este jueves una jornada de terror en las aulas de una de sus instituciones educativas. Poco después de las 7:10, cuando los chicos ingresaban a la Escuela N° 40 Mariano Moreno, un fuerte estruendo interrumpió la rutina escolar.

No fue un disparo ni una amenaza: se trató del reventón del neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a unos 70 metros del establecimiento. Pero para una comunidad educativa que todavía carga con las heridas de marzo, el ruido bastó para desatar el pánico.

Corridas, saltos y ocho heridos

El estruendo llegó casi en el mismo horario en que, el 30 de marzo pasado, un alumno de 13 años murió baleado dentro de la escuela y otros ocho resultaron heridos en un ataque armado. Esa coincidencia horaria potenció la reacción de los estudiantes, que interpretaron el ruido como un nuevo ataque a tiros.

LEER MÁS: Pánico y saltos desde el primer piso de la escuela de San Cristóbal: confirman que una alumna se quebró la clavícula y permanece internada en Rafaela

El resultado fue una estampida dentro del edificio. Varios adolescentes, presas del pánico, saltaron desde ventanas del primer piso hacia el patio para escapar. Cayeron sobre un parasol que terminó cediendo bajo el peso, lo que agravó las lesiones.

En total, ocho alumnos de entre 13 y 17 años debieron ser atendidos y trasladados a centros de salud de la ciudad. El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, detalló que entre las lesiones hubo una fractura de clavícula, fracturas de muñeca, cortes en el rostro y golpes de distinta consideración. Hacia el mediodía, cuatro estudiantes ya habían recibido el alta con acompañamiento familiar, mientras los otros permanecían en observación.

View this post on Instagram

La situación más delicada es la de una alumna que debió ser derivada a Rafaela por la fractura de clavícula y continúa internada, aunque estable. Otra estudiante, con un fuerte golpe en la pierna y el sacro, seguía en observación.

Personal del SIES 107 y efectivos de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal llegaron al lugar para asistir a los heridos y acordonar la zona sobre la ruta. Según confirmó la Policía, se trató de un episodio "totalmente accidental y súbito", sin ninguna relación con una amenaza real. El caso quedó de todos modos en manos del fiscal de Flagrancia, que ordenó informes médicos y policiales para dejar constancia de lo ocurrido.

Las secuelas de marzo, todavía abiertas

Para el ministro Goity, lo de este jueves no puede leerse de manera aislada. "Esto son parte de las secuelas de lo que nos tocó vivir, y sobre todo le tocó vivir a la comunidad educativa de la Escuela 40 de San Cristóbal este marzo de este año", sostuvo el funcionario, que remarcó que el acompañamiento psicológico a alumnos, docentes y familias nunca se interrumpió desde el ataque.

LEER MÁS: Susto en una escuela de San Cristóbal: ocho alumnos fueron trasladados a centros asistenciales con crisis de nervios y ataques de pánico

De hecho, no es la primera vez que un ruido fuerte desata una reacción desproporcionada en la escuela: semanas atrás, el estallido del neumático de una bicicleta cerca del patio ya había generado episodios aislados de llanto y refugio entre los chicos.

Clases suspendidas, sin fecha de retorno

Tras el episodio, las autoridades resolvieron suspender las clases en el establecimiento. El Ministerio de Educación todavía no definió cuándo se retomará la actividad: Goity explicó que la decisión no responderá a un protocolo rígido, sino que se evaluará "de una manera situada", en diálogo con directivos, docentes, alumnos y familias.

"Lo ideal es que podamos retomar la actividad lo más rápido posible porque también es importante que los chicos tengan clases", señaló el ministro, aunque aclaró que la prioridad es garantizar que el regreso se dé cuando la comunidad esté en condiciones. Mientras tanto, equipos socioeducativos permanecen trabajando en la escuela para acompañar el proceso y definir los próximos pasos.

Moreno escuela suspensiones San Cristóbal
Noticias relacionadas
Santa Fe tendrá su primera ciclovía metropolitana: conectará con Santo Tomé a través del nuevo puente

Nueva ciclovía en el sur de la ciudad: habrá cambios en el estacionamiento y se proyecta la conexión con Santo Tomé

Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

otra vez, panico en la escuela moreno de san cristobal: la explosion del neumatico de un camion causo corridas y lesiones de alumnos

Otra vez, pánico en la escuela Moreno de San Cristóbal: la explosión del neumático de un camión causó corridas y lesiones de alumnos

Ruta 11. El senador Rodrigo Borla cuestiona la concesión por el deterioro actual de la traza y la falta de obras.

Ruta 11: cuestionan su deterioro y alertan por el impacto de los nuevos peajes mientras persisten dudas sobre las obras

Lo último

Rubén Insúa, cada vez más cerca de volver a ser el DT de San Lorenzo

Rubén Insúa, cada vez más cerca de volver a ser el DT de San Lorenzo

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Último Momento
Rubén Insúa, cada vez más cerca de volver a ser el DT de San Lorenzo

Rubén Insúa, cada vez más cerca de volver a ser el DT de San Lorenzo

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Internet en escuelas rurales: la donación con cargo de Elon Musk y el costo real para el Estado

Internet en escuelas rurales: la "donación con cargo" de Elon Musk y el costo real para el Estado

Ovación
El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria

El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria

Los Pumas tienen equipo confirmado para jugar con Australia

Los Pumas tienen equipo confirmado para jugar con Australia

Se puso en marcha el Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Se puso en marcha el Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: Será una final más

Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: "Será una final más"

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Francisco Cerúndolo volvió a ganar y está en la tercera ronda del US Open

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"