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ASEBA llevó adelante su segunda capacitación en Rivadavia

En el gimnasio Exequiel Cerati de Rivadavia Juniors, ASEBA llevó adelante su segunda jornada de capacitación, tanto presencial como virtual

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Por Ovación

12 de octubre 2026 · 17:58hs
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ASEBA llevó adelante su segunda capacitación en Rivadavia

Este lunes, en el gimnasio Exequiel Cerati de Rivadavia Juniors, ASEBA llevó adelante su segunda jornada de capacitación, tanto presencial como virtual. En la previa, los organizadores realizaron un reconocimiento a Antonio Gachi Ferrari, pues de aquí en más todos los encuentros llevarán su nombre. Por eso recibió un presente su hijo Agustín Ferrari.

• LEER MÁS: Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Sebastián Puñet (DT Alma Juniors) y Renzo Giunta (DT Sanjustino) fueron los expositores con la colaboración de distintos chicos de clubes de la Asociación Santafesina.

Posteriormente, los entrenadores llevaron adelante la primera Asamblea para constituirse como CD, con Daniel Dorfman como presidente del estamento que agrupa a los estrategas asociativos.

ASEBA - COMISIÓN DIRECTIVA 2026

PRESIDENTE Daniel Dorfman

SECRETARIO Roberto Monti

VOCALES TITULARES Mariano Espinosa · Nicolás Fernández · Sergio Martín

VOCALES SUPLENTES Fernando Quintana · Martina Orbelli

COLABORADORES

Lisandro Leone · Sebastián Puñet · Donaldo González · Santiago Pérez · Fernando Esquivel · Ignacio Muzio

Rivadavia Exequiel Cerati ASEBA
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