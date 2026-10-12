Este lunes, en el gimnasio Exequiel Cerati de Rivadavia Juniors, ASEBA llevó adelante su segunda jornada de capacitación, tanto presencial como virtual. En la previa, los organizadores realizaron un reconocimiento a Antonio Gachi Ferrari, pues de aquí en más todos los encuentros llevarán su nombre. Por eso recibió un presente su hijo Agustín Ferrari.
ASEBA llevó adelante su segunda capacitación en Rivadavia
En el gimnasio Exequiel Cerati de Rivadavia Juniors, ASEBA llevó adelante su segunda jornada de capacitación, tanto presencial como virtual
Por Ovación
Sebastián Puñet (DT Alma Juniors) y Renzo Giunta (DT Sanjustino) fueron los expositores con la colaboración de distintos chicos de clubes de la Asociación Santafesina.
Posteriormente, los entrenadores llevaron adelante la primera Asamblea para constituirse como CD, con Daniel Dorfman como presidente del estamento que agrupa a los estrategas asociativos.
ASEBA - COMISIÓN DIRECTIVA 2026
PRESIDENTE Daniel Dorfman
SECRETARIO Roberto Monti
VOCALES TITULARES Mariano Espinosa · Nicolás Fernández · Sergio Martín
VOCALES SUPLENTES Fernando Quintana · Martina Orbelli
COLABORADORES
Lisandro Leone · Sebastián Puñet · Donaldo González · Santiago Pérez · Fernando Esquivel · Ignacio Muzio