Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

El duelo entre Sanjustino y Colón de San Justo se disputará este martes y marcará el inicio de la jornada final de la etapa clasificatoria del Torneo Prefederal

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 15:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

El duelo entre Sanjustino y Colón de San Justo se disputará este martes y marcará el inicio de la jornada final de la etapa clasificatoria del Torneo Prefederal. La programación se adelantó debido a la participación del Matador en la Copa Santa Fe.

El básquet de San Justo tendrá una semana especial con una nueva edición de uno de los clásicos más convocantes de la región. Sanjustino y Colón de San Justo se enfrentarán este martes, en el encuentro que pondrá en marcha la última fecha de la fase regular del certamen.

La modificación del calendario responde a los compromisos de Sanjustino en la Copa Santa Fe, que obligaron a reordenar la programación para que el equipo pueda afrontar ambas competencias.

TORNEO PREFEDERAL – FECHA 12

Martes 13 de octubre

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Jueves 15 de octubre

21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors

Viernes 16 de octubre

21.30 República del Oeste vs. CUST A

21.30 Alma Juniors vs. Almagro A

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

21.30 El Quillá vs. Banco Provincial

ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 11 (0-11)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)

Prefederal Sanjustino Colón de San Justo
Noticias relacionadas
torneo oficial prefederal: se viene la penultima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

sanjustino dio el golpe en esperanza y la cima del prefederal quedo al rojo vivo

Sanjustino dio el golpe en Esperanza y la cima del Prefederal quedó al rojo vivo

colon atento al partido de godoy cruz ante all boys

Colón atento al partido de Godoy Cruz ante All Boys

newells visita a gimnasia de mendoza en busca de un triunfo en el clausura

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza en busca de un triunfo en el Clausura

Lo último

La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Último Momento
La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Ovación
El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Policiales
Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026