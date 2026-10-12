Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular El duelo entre Sanjustino y Colón de San Justo se disputará este martes y marcará el inicio de la jornada final de la etapa clasificatoria del Torneo Prefederal Por Ovación 12 de octubre 2026 · 15:20hs

El duelo entre Sanjustino y Colón de San Justo se disputará este martes y marcará el inicio de la jornada final de la etapa clasificatoria del Torneo Prefederal. La programación se adelantó debido a la participación del Matador en la Copa Santa Fe.

El básquet de San Justo tendrá una semana especial con una nueva edición de uno de los clásicos más convocantes de la región. Sanjustino y Colón de San Justo se enfrentarán este martes, en el encuentro que pondrá en marcha la última fecha de la fase regular del certamen.

La modificación del calendario responde a los compromisos de Sanjustino en la Copa Santa Fe, que obligaron a reordenar la programación para que el equipo pueda afrontar ambas competencias. TORNEO PREFEDERAL – FECHA 12 Martes 13 de octubre 21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ) Jueves 15 de octubre 21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors Viernes 16 de octubre 21.30 República del Oeste vs. CUST A 21.30 Alma Juniors vs. Almagro A 21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF) 21.30 El Quillá vs. Banco Provincial ZONA A: Almagro A 21 (10-1); Rivadavia 20 (9-2); Banco 17 (6-5); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 11 (0-11) ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 19 (8-3); Gimnasia 17 (6-5); Unión (SF) y República del Oeste 16 (5-6); El Quillá 12 (1-10)