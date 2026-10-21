Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

El Galo visita este miércoles a Montevideo City Torque con tres goles de ventaja y la ilusión de repetir la final continental. Boca espera al ganador para definir el título.

La Copa Sudamericana conocerá a su segundo finalista este miércoles, cuando Atlético Mineiro visite a Montevideo City Torque en el estadio Centenario de Uruguay. El conjunto brasileño llega con una ventaja considerable después del 3-0 conseguido en la ida y buscará cerrar la serie para enfrentarse a Boca, que ya aseguró su lugar en la definición tras eliminar a Vasco da Gama.

El equipo uruguayo necesita una hazaña para seguir en carrera

Montevideo City Torque afronta una de las noches más importantes de su historia internacional, aunque el resultado del primer encuentro lo obliga a realizar una remontada de enorme dificultad. El equipo dirigido por Marcelo Méndez tendrá la misión de aprovechar la localía y encontrar rápidamente el camino al gol para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

El conjunto uruguayo había sorprendido durante el torneo al meterse entre los cuatro mejores, pero en Brasil no logró sostener el ritmo de su rival y terminó con una desventaja de tres tantos. Además, llega después de perder frente a Albion por el campeonato local, en un encuentro en el que preservó a varios de sus habituales titulares.

Para alcanzar la final, Torque deberá mejorar considerablemente su funcionamiento y evitar que Atlético Mineiro encuentre espacios para aprovechar su poder ofensivo. La diferencia en el marcador obliga al equipo local a asumir riesgos desde el comienzo.

Atlético Mineiro quiere repetir la definición continental

Del otro lado, el Galo buscará confirmar su superioridad y mantener viva la ilusión de conquistar un título que se le escapó en la edición anterior. En 2025, el conjunto brasileño perdió la final frente a Lanús en la definición por penales disputada en Asunción, por lo que ahora intentará dar un nuevo paso hacia la revancha.

En el partido de ida, Atlético Mineiro construyó el 3-0 con los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. El equipo conducido por Eduardo Domínguez llega, además, fortalecido por su reciente victoria por 1-0 ante Coritiba, resultado que lo mantiene en el sexto puesto del Brasileirao con 50 puntos.

La ventaja conseguida en Brasil le permite afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque deberá evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que buscará sorprender. El ganador de la serie se medirá con Boca en la final del 21 de noviembre, que se disputará en Barranquilla.

Las posibles formaciones de City Torque y Atlético Mineiro

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Francisco Pizzichillo, Gutiérrez, Kevin Silva, Franco Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Leandro Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Pedrinho, Reinier y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Horario, TV y árbitro del partido

El encuentro entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro comenzará a las 19, en el estadio Centenario de Montevideo, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Horario: 19.

TV: ESPN.

Estadio: Centenario de Montevideo.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Boca ya aguarda en la final después de superar a Vasco da Gama por un global que tuvo como momento decisivo el gol agónico de Leandro Paredes en el triunfo por 3-1 en Brasil. Ahora, el Xeneize conocerá a su adversario, que saldrá de una serie en la que Atlético Mineiro parte con una ventaja importante.