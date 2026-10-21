Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Mineiro

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

El Galo visita este miércoles a Montevideo City Torque con tres goles de ventaja y la ilusión de repetir la final continental. Boca espera al ganador para definir el título.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 10:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

La Copa Sudamericana conocerá a su segundo finalista este miércoles, cuando Atlético Mineiro visite a Montevideo City Torque en el estadio Centenario de Uruguay. El conjunto brasileño llega con una ventaja considerable después del 3-0 conseguido en la ida y buscará cerrar la serie para enfrentarse a Boca, que ya aseguró su lugar en la definición tras eliminar a Vasco da Gama.

LEER MÁS: Leandro Paredes, tras la clasificación agónica de Boca: "Hicimos un partido perfecto"

El equipo uruguayo necesita una hazaña para seguir en carrera

Montevideo City Torque afronta una de las noches más importantes de su historia internacional, aunque el resultado del primer encuentro lo obliga a realizar una remontada de enorme dificultad. El equipo dirigido por Marcelo Méndez tendrá la misión de aprovechar la localía y encontrar rápidamente el camino al gol para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

El conjunto uruguayo había sorprendido durante el torneo al meterse entre los cuatro mejores, pero en Brasil no logró sostener el ritmo de su rival y terminó con una desventaja de tres tantos. Además, llega después de perder frente a Albion por el campeonato local, en un encuentro en el que preservó a varios de sus habituales titulares.

Para alcanzar la final, Torque deberá mejorar considerablemente su funcionamiento y evitar que Atlético Mineiro encuentre espacios para aprovechar su poder ofensivo. La diferencia en el marcador obliga al equipo local a asumir riesgos desde el comienzo.

Atlético Mineiro quiere repetir la definición continental

Del otro lado, el Galo buscará confirmar su superioridad y mantener viva la ilusión de conquistar un título que se le escapó en la edición anterior. En 2025, el conjunto brasileño perdió la final frente a Lanús en la definición por penales disputada en Asunción, por lo que ahora intentará dar un nuevo paso hacia la revancha.

En el partido de ida, Atlético Mineiro construyó el 3-0 con los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. El equipo conducido por Eduardo Domínguez llega, además, fortalecido por su reciente victoria por 1-0 ante Coritiba, resultado que lo mantiene en el sexto puesto del Brasileirao con 50 puntos.

La ventaja conseguida en Brasil le permite afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque deberá evitar cualquier exceso de confianza ante un rival que buscará sorprender. El ganador de la serie se medirá con Boca en la final del 21 de noviembre, que se disputará en Barranquilla.

Las posibles formaciones de City Torque y Atlético Mineiro

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Francisco Pizzichillo, Gutiérrez, Kevin Silva, Franco Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Leandro Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Pedrinho, Reinier y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Horario, TV y árbitro del partido

El encuentro entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro comenzará a las 19, en el estadio Centenario de Montevideo, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

  • Horario: 19.

  • TV: ESPN.

  • Estadio: Centenario de Montevideo.

  • Árbitro: Cristian Garay (Chile).

  • VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Boca ya aguarda en la final después de superar a Vasco da Gama por un global que tuvo como momento decisivo el gol agónico de Leandro Paredes en el triunfo por 3-1 en Brasil. Ahora, el Xeneize conocerá a su adversario, que saldrá de una serie en la que Atlético Mineiro parte con una ventaja importante.

Atlético Mineiro Sudamericana City Torque
Noticias relacionadas
palmeiras y fluminense definen en san pablo al primer finalista de la copa libertadores

Palmeiras y Fluminense definen en San Pablo al primer finalista de la Copa Libertadores

Marcos Rojo está en condiciones de jugar con la camiseta de Estudiantes ante Flamengo

El TAS le dio la razón a Estudiantes y Marcos Rojo fue habilitado para jugar ante Flamengo

scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la seleccion argentina antes de la fecha fifa

Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Leandro Paredes marcó el gol que le dio la clasificación a Boca.

Leandro Paredes, tras la clasificación agónica de Boca: "Hicimos un partido perfecto"

Lo último

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Último Momento
Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Ovación
Avanza la disputa de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se viene la última jornada en el Torneo Regional del Litoral

Se viene la última jornada en el Torneo Regional del Litoral

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre