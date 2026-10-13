Beligoy defendió la decisión de Lamolina en el partido All Boys-Godoy Cruz

La Dirección Nacional de Arbitraje emitió un comunicado firmado por su director, Federico Beligoy, donde defendió a Nicolás Lamolina por lo sucedido en All Boys-Godoy Cruz

La Dirección Nacional de Arbitraje emitió un comunicado firmado por su director, Federico Beligoy , donde ratificó y defendió la decisión del juez del partido entre All Boys y Godoy Cruz, Nicolás Lamolina , que terminó en la polémica de la fecha en la Primera Nacional.

Lamolina sancionó penal a favor del equipo mendocino por una presunta infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Indignados por la determinación, los futbolistas del Albo rodearon a la autoridad y le exhibieron la repetición de la jugada desde un dispositivo móvil para evidenciar que el contacto había sido fuera del área grande.

Tras una deliberación que paralizó las acciones durante 22 minutos, el árbitro dio marcha atrás, anuló el penal y concedió tiro libre directo. "Ante los hechos sucedidos que son de público conocimiento, en el minuto 87, el árbitro principal, Nicolás Lamolina, sancionó erróneamente un tiro penal a favor de la visita — Godoy Cruz —", comienza el comunicado de la Dirección Arbitral.

Siguiendo a esto aclaró: "El asistente 1, Agustín Méndez, y desde su inmejorable posición, le comunicó que la falta existió pero la misma se produjo fuera del área"; y agregó: "Bajo las directrices del trabajo en equipo resolvió sancionar correctamente".

Por último, señaló en el documento que queda "expresamente" manifestado el "rechazo" a las "diferentes versiones periodísticas", que afirmaban que "a través del dispositivo móvil se aportaron pruebas para determinar la decisión final".

Por su parte, el árbitro Nicolás Lamolina también defendió su veredicto final: "Una vez que logramos recomponer el tema, era tener esa comunicación que yo necesitaba con él. ¿Qué tan convencido estaba de lo que había visto? Más allá de que terminan los dos, incluso sobre la línea de adentro, que en el momento del contacto él lo visualiza fuera. Obviamente, entendiendo desde el punto de vista del trabajo en equipo y las perspectivas de cada uno, confió en lo que él dijo y reanudamos con tiro libre".

El comunicado de la dirección de arbitraje sobre Lamolina