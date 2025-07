Colapinto: "Me falta mejorar en las curvas rápidas, pero estamos mejorando"

"Después de Silverstone seguí trabajando en la fábrica con los ingenieros e hicimos un buen trabajo. Nos centramos principalmente en el rendimiento con bajo consumo de combustible y neumáticos nuevos", comenzó relatando Franco Colapinto sobre los días de receso en los que no hubo acción oficial en la Fórmula 1.

El fin de semana será un desafío para Alpine en cuanto a mejorar el rendimiento exhibido en las últimas carreras, sobre todo con la monoplaza de Colapinto que no puso siquiera salir a pista en Silverstone. A ello se le suma la predicción de inclemencias climáticas que traerán fuertes vientos e intensas lluvias sobre el circuito de Spa-Francorchamps. "Tenemos que aprovechar cada oportunidad, aunque no va a ser fácil con el formato sprint y el clima que se viene", argumentó el pilarense en ese sentido. "Todavía me falta mejorar en las curvas rápidas, pero estamos mejorando".

Franco Colapinto se refirió a la posibilidad del regreso de la Fórmula 1 a Argentina

Luego de anunciarse el regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires en 2027, hecho que traerá modificaciones en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, Franco Colapinto habló sobre la posibilidad del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

"A mí me encantaría, sería uno de mis sueños, pero parece que todavía está lejos y queda mucho trabajo por delante para que la F1 pueda ir allí", expresó el pilarense.

La Argentina fue sede de la Fórmula 1 en 20 ocasiones. La primera vez fue en 1953, con victoria de Alberto Ascari a bordo de Ferrari. Se corrió hasta 1690 (a excepción de 1959). Desde 1954 a 1957, Juan Manuel Fangio fue el máximo vencedor de la competencia. La máxima categoría dejó de correrse en nuestro país entre 1961 y 1971, Regresó en 1972 con la presencia de Carlos Reutemann. Salvo en 1976, la categoría se corrió hasta 1981. Allí hubo otro período de ausencia y, finalmente, bajo el gobierno de Carlos Menem se corrió de 1995 a 1998. La victoria de Michael Schumacher con Ferrari el 12 de abril de 1998 marcó la despedida definitiva de la Argentina hasta la actualidad.