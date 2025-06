Colapinto: "No fue un día fácil para nosotros, hay que resetear y mejorar"

Respecto de la complicada maniobra con Piastri, comentó: “Yo estaba peleando con Tsunoda y, después de que me chocó, solamente quería pasarlo. Y la verdad que no vi a Piastri: estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en el australiano. Después lo dejé pasar y todo bien”

En cuanto al incidente con el japonés, explicó: “¿Lo de Tsunoda? Me chocó, me pidió perdón y todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Una lástima porque veníamos mejorando en el ritmo de la carrera y un lamento también porque me hizo perder mucho con las gomas y los daños del auto”.

Y completó: “Fue un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero veníamos desde atrás intentando dar todo para avanzar, con algunos roces. Hay que trabajar el auto para estar un poquito más cerca: es resetear y mejorar”.