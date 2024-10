Colón goleó a Unión en el clásico de Liga Santafesina

Colón se quedó con el clásico en Liga Santafesina

En el predio de la Tatenguita, y ante un muy buen marco de público, incluso con la presencia del entrenador de primera de Unión, Kily González, y el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, se registró una victoria clara y contundente de Colón por 3 a 1 sobre Unión. La clave en el triunfo Sabalero fue el haber sabido definir en el momento justo, aprovechando algunos errores defensivos del dueño de casa.

El triunfo se lo llevó el elenco Sabalero porque fue más, fue más ofensivo y trabajó mejor el partido. La escuadra visitante salió decidida a buscar el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Igualmente, el primer tiempo finalizó 0 a 0, pero en ese pasaje tuvo varias chances los dirigidos por Minella de ponerse en ventaja pero el arquero local se lo impidió y se terminó convirtiendo en figura.

Clásico2.JPG El Sabalero fue contundente y se quedó con el clásico ante Unión por un claro 3 a 1. UNO Santa Fe

Había arrancado mejor el local, pero con el correr de los minutos, en la primera parte, Colón tuvo un buen trabajo en todas sus líneas, y eso hizo trabajar bastante al arquero tatengue Mateo Raschia. En el segundo tiempo, el elenco del barrio Centenario no se desesperó, y si bien el gol tardó en llegar, porque recién lo logró Ibarra cuando se superaron los 30 minutos de juego, fue más que merecido por los méritos que había hecho.

Unión no tuvo un buen partido, a pesar que después del segundo gol visitante, logrado por Córdoba, descontó por intermedio de Dylan Greco. Colón fue superior, y cuando se abrió el marcador, el local lo sufrió, y terminó siendo goleado. El Sabalero se llevó los tres puntos, jugó un buen partido y la posibilidad de definir en condición de local, aunque deberá que aguardar que sucede con Sanjustino.

Clásico3.JPG Al cabo del primer tiempo, Unión y Colón terminaron igualados 0 a 0. UNO Santa Fe

Más información del Clausura de Liga Santafesina

En los adelantos de la Zona 1, Independiente de Santo Tomé igualó 2 a 2 con Náutico El Quillá, mientras que en la noche del jueves, Newell´s empató 1 a 1 con Sportivo Guadalupe en barrio Roma, y Colón de San Justo goleó por 5 a 0 a Ciclón Norte de Cayastá. Tras la derrota de Unión ante Colón, las posiciones quedaron como estaban: Náutico El Quillá 22, Unión de Santa Fe 21, Colón de San Justo 17; Newell´s Old Boys, Ateneo Inmaculada y Vecinal Gálvez de Sauce Viejo 15; Independiente de Santo Tomé 14, Ciclón Norte de Cayastá 13, Cosmos FC 8, Deportivo Nobleza de Recreo 7 y Sportivo Guadalupe 4.

En la Zona 2, en el pendiente de la fecha 10, Sanjustino derrotó a Ciclón Racing por 1 a 0, y por el capítulo 11, La Perla del Oeste igualó 0 a 0 con Los Canarios. Las posiciones, con la victoria de Colón sobre Unión, quedaron de esta manera: Colón de Santa Fe 26; Sanjustino y Juventud Unida de Candioti 23; La Salle Jobson 21, La Perla del Oeste 19, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela 12, Universidad del Litoral y Los Canarios 10, Pucará 7, Atenas de Santo Tomé 6 y Ciclón Racing 5.

El sábado 26 de octubre, desde las 16, en la Zona 1, jugarán Deportivo Nobleza de Recreo con Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con el arbitraje de Nicolás Mottier, y en el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada recibirá a Cosmos con el control de Emiliano Maldonado. En la Zona 2, La Salle jugará con Gimnasia y Esgrima (Gastón Freyre), Ciclón Racing con Pucará (Ignacio Castellano) y Atenas de Santo Tomé con Universidad del Litoral (Martín Arce). El próximo martes 29, a las 21, Juventud Unida recibirá en Candioti a Sanjustino (Carlos Céspedes).

Clásico4.JPG El DT de Unión, Cristian Killy González, se hizo presente para ver el clásico liguista. UNO Santa Fe

Síntesis:

Unión 1 - Colón 3

Unión: Mateo Raschia; Valentín Cantarini, Bautista Schmidt, Carlos Vega, Juan Bircher, Lisandro Ramírez, Kevin Mendoza, Santino Sottocorno, Dylan Greco, Jeremías Gonzalez y Lucas Ayala. DT: Juan De Olivera. Luego ingresaron: Valentino Lescano, Lucas Cacciabue, Santiago Grella, Misael Aguirre, Franco Ratoti y Mirki Pfarherr.

Colón: Gian Piaggio; Gastón Galvan, Conrado Ibarra, Nazareno Luque, Lautaro Gaitán (capitán), Zahir Ibarra, Iván Barbona, Abel Galban, Tomás Gallay, Agustín Giménez y Facundo Contreras. DT: Martín Minella. Luego ingresaron: Matías Córdoba, Mauricio Paz, Thiago Barría y Jano Aguiar.

Goles: 10´ Conrado Ibarra (C), 38´ Matías Córdoba (C), 41´ Dylan Greco (U) y 43´ Mauricio Paz (C).

Árbitro: Maximiliano Manduca

Cancha: Unión (predio La Tatenguita).

Reserva: Unión 4- Colón 0