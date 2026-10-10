Con doblete de Briasco, Barracas le ganó a Huracán y está en zona de playoffs

Barracas Central se impuso por 2 a 0 y le impedirá a River quedar en zona de clasificación a la siguiente instancia en el Torneo Clausura.

Barracas Central le ganó 2 a 0 a Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura, con goles de Norman Briasco por duplicado. El equipo dirigido por Damián Ayude quedó con 18 puntos en la Zona B, y se metió provisoriamente a los playoffs.

Con este resultado, River ya no tendrá chances en esta fecha de quedar en zona de clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Cabe recordar que el "Millonario", que tiene 13 unidades y enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, debe una fecha.

Cómo quedaron Barracas Central y Huracán rumbo a los playoffs

Barracas, por su parte, se ilusiona con llegar a zona de clasificación a las copas internacionales por tabla anual. Por el momento, tiene 38 puntos y el último que se mete a la Sudamericana es Estudiantes, con 44 unidades.

El "Globo", por su parte, tiene 19 puntos y continúa en zona de clasificación a los playoffs, a pesar de la derrota. Sin embargo, en la tabla anual acumula 41 unidades, a 3 de meterse en la Sudamericana.

En la próxima fecha, el "Guapo" visitará a Sarmiento de Junín el lunes 19 a partir de las 19:00. Por su parte, Huracán abrirá la fecha el jueves 15, de local contra Gimnasia de la Plata a partir de las 20.