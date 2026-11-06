Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

El viernes 11 y sábado 12 de diciembre se realizará la primera edición En el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe. Habrá bandas nacionales y locales, propuestas gastronómicas y espacios dedicados a la historia de una de las tradiciones más representativas de la ciudad. Las entradas ya están a la venta.

Se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre en el predio La Rural de Santa Fe

Santa Fe tendrá un nuevo festival para celebrar una de sus tradiciones más características. El Festival del Liso Santafesino tendrá su primera edición el viernes 11 y sábado 12 de diciembre , desde las 19, en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe , ubicado sobre bulevar Pellegrini 3300. La propuesta combinará cerveza, gastronomía regional, cultura y música en vivo, con una programación que reunirá a reconocidos artistas nacionales y exponentes de la escena local.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Easy Ticket , para un evento que busca convertir al liso santafesino en el protagonista de una celebración de gran convocatoria y proyectar esta costumbre más allá de los encuentros habituales en bares y cervecerías.

La iniciativa es impulsada por GO Producciones en alianza con Cervecería Santa Fe / CCU, que participa en el diseño de la experiencia y promueve el consumo responsable.

Dos jornadas con música en vivo y artistas nacionales

Uno de los principales atractivos del festival será su cartelera musical, que combinará distintos géneros, desde la cumbia y el rock hasta el blues, el pop y la música urbana.

La programación comenzará el viernes 11 de diciembre, con las presentaciones de Mario Pereyra, Kapanga, Matt Hungo y la Hot Band, Azul Castello, Santi Raka y Vulva Soul.

La segunda jornada, el sábado 12, tendrá como protagonistas a Coty Hernández y Los Caligaris, junto con Mujeres del Blues, Gildas, Regios y La Coneja China.

De esta manera, el festival reunirá referentes de la música popular santafesina, bandas de trayectoria nacional y artistas de la región, con una propuesta pensada para distintos públicos.

Gastronomía, historia y tradición cervecera en La Rural

Además de los espectáculos musicales, el Festival del Liso Santafesino contará con diferentes espacios temáticos distribuidos en el predio de la Sociedad Rural.

Entre las propuestas se destaca el Patio del Liso, con barras de cerveza tirada, mesas comunitarias y una ambientación vinculada con la identidad cervecera de Santa Fe.

También funcionará un Paseo Gastronómico, con platos regionales y la participación de operadores locales y bares tradicionales.

Otro de los sectores estará dedicado a la historia y la cultura del liso, mediante un recorrido visual con fotografías, relatos y objetos históricos que permitirán conocer el vínculo de esta costumbre con la identidad santafesina.

La organización también anticipó un Brindis Colectivo, uno de los momentos centrales del encuentro, que buscará reunir a los asistentes en una celebración compartida.

Consumo responsable y servicios para el público

El evento contará con puntos de hidratación gratuita, alternativas de bebidas sin alcohol y controles de edad, además de operativos orientados a promover una movilidad responsable.

La primera edición del Festival del Liso Santafesino se realizará el 11 y 12 de diciembre, desde las 19, en la Sociedad Rural de Santa Fe, sobre bulevar Pellegrini 3300. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Easy Ticket.

La propuesta busca instalar una nueva celebración en la agenda cultural de la ciudad, con una identidad propia: homenajear al liso como símbolo de encuentro, tradición y pertenencia santafesina.