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Costa Rica asoma como posible rival de la Selección Argentina para noviembre

La Selección Argentina podría enfrentar a Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre, tras haberse caído la gira por Asia

14 de octubre 2026 · 18:58hs
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Costa Rica asoma como posible rival de la Selección Argentina para noviembre

La Selección Argentina podría enfrentar a Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre, tras haberse caído la gira por Asia. Desde el país centroamericano, señalan el encuentro como una posibilidad, resaltando también que en la misma etapa se medirá contra Ecuador. Ambos choques serán en Sudamérica.

Posible rival de la Selección Argentina

Los rivales de la Selección para la próxima fecha, comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, iban a ser Arabia Saudita e India, en Asia. Sin embargo, en las últimas horas se cayó esa iniciativa y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debió re-planificar.

En ese sentido, comenzaron las conversaciones entre las autoridades para que el primer partido de los dos amistosos a jugarse sea contra Uruguay, en el estadio Único de La Plata. El segundo duelo, por su parte, podía ser la revancha ante la "Celeste" o contra algún otro país sudamericano.

Ahora, Costa Rica aparece fuertemente como posibilidad para ese segundo partido, aunque restaría definir en qué sede podría llevarse a cabo el encuentro.

Para la Selección argentina, la próxima fecha FIFA será la primera de la era "post Messi" y también podría ser la última de Lionel Scaloni, quien cuenta con contrato hasta diciembre. Sin embargo, está todo dado para que el DT renueve su vínculo.

Por otro lado, los próximos dos amistosos servirán para que Leandro Paredes y Nahuel Molina sigan descontando fechas de suspensión, tras los incidentes en la final del Mundial.

En el caso del mediocampista de Boca, todavía le restan siete fechas para completar la sanción de la FIFA, pese a que la AFA apeló y busca reducir el número. Por su parte, el defensor de la Roma aún debe cuatro encuentros.

Selección Argentina Costa Rica FIFA
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