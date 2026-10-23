De Unión a la Europa League: Mariano Gómez marcó su primer gol internacional con Ferencváros

El defensor esperancino, surgido de las inferiores de Unión, convirtió de cabeza para el conjunto húngaro.

Mariano Gómez dio un nuevo paso en su carrera europea al convertir su primer gol internacional con la camiseta de Ferencváros. El defensor central, nacido en Esperanza y formado en las inferiores de Unión, aprovechó una pelota parada para marcar de cabeza ante Torreense por la Europa League. Su conquista representa otro capítulo de una trayectoria que lo llevó desde Santa Fe hasta el fútbol del Viejo Continente.

De jugar en Unión a consolidarse en el fútbol europeo

Gómez realizó su formación futbolística en Unión, aunque su paso por el plantel profesional fue breve. Debutó en noviembre de 2017 y disputó su último encuentro con el Tatengue en febrero de 2018. Poco después, en enero de 2019, Atlético de Madrid adquirió su pase y comenzó una extensa etapa de experiencias en distintos equipos europeos.

Tras su llegada al club español, el defensor inició un recorrido con varias cesiones. Pasó por Ibiza, Racing de Ferrol, Algeciras y Badajoz, además de regresar al Atlético de Madrid B. Posteriormente, continuó su carrera en el Zürich de Suiza antes de desembarcar en Ferencváros, uno de los clubes más importantes de Hungría.

¡DE JUGAR EN UNIÓN DE SANTA FE A MARCAR EN LA EUROPA LEAGUE! Mariano Gómez, surgido del Tatengue, marcó de cabeza para Ferencvaros frente al Torreense, su primer gol internacional.



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En el conjunto húngaro logró afianzarse como titular y ahora sumó un nuevo hito personal con su estreno goleador en una competencia internacional. Su conquista ante Torreense llegó tras un tiro de esquina, cuando apareció en el área para conectar un cabezazo preciso y enviar la pelota al fondo de la red.

Así, el futbolista esperancino que tuvo sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta rojiblanca continúa construyendo su camino en Europa. Desde aquellas primeras apariciones en Unión hasta su presente en Ferencváros, Gómez encontró continuidad y protagonismo en el exterior, con un gol que marca un momento especial en su carrera.