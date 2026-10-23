Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

El coordinador de las divisiones juveniles rojiblancas valoró los amistosos frente al combinado nacional, resaltó la competitividad de los futbolistas y reafirmó el objetivo de nutrir a Primera.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 09:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión vivió una experiencia importante al enfrentarse con la Selección Argentina Sub-17 en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. Según informó Diez en Deportes por LT10, Ariel Giacinti, coordinador de las divisiones inferiores de Unión, analizó los amistosos ante la Selección Argentina Sub-17. El dirigente valoró el desempeño de los juveniles, destacó su competitividad y reafirmó la apuesta del club por formar futbolistas capaces de llegar al plantel profesional.

LEER MÁS: Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Giacinti valoró la experiencia y el crecimiento de los juveniles

La posibilidad de disputar los encuentros surgió durante un congreso formativo, cuando desde la Selección Argentina solicitaron un combinado para afrontar los partidos. Giacinti destacó el reconocimiento que significó la invitación y el desafío que representó para los futbolistas rojiblancos.

“Para nosotros es un halago que consideren que estamos a la altura de las circunstancias. Fue una experiencia genial para nosotros y para los chicos también”, expresó el coordinador, quien valoró que los juveniles pudieran medirse ante jugadores de gran nivel, más allá de las derrotas.

En esa línea, remarcó que el rendimiento mostrado en la cancha es una consecuencia del trabajo cotidiano que se desarrolla en las inferiores. “El trabajo de todos se ve reflejado en los partidos que hacen los chicos, son realmente competitivos”, sostuvo Giacinti, y agregó que ese nivel contribuye a que los futbolistas confíen en sus propias capacidades.

El coordinador también se refirió al papel de la Reserva como una instancia clave en el desarrollo de los jugadores. Explicó que es un espacio de permanente competencia, en el que nadie tiene asegurado su lugar y donde los resultados importan, aunque no representan el único objetivo.

“Lo que queremos es que se respete la idea de juego de Unión. Los resultados vendrán cuando tengan que venir, tenemos que trabajar para brindarle al plantel de Primera División jugadores con la mayor capacidad que se pueda”, afirmó.

La apuesta por las inferiores, una prioridad para Unión

Giacinti resaltó que el desarrollo de futbolistas propios forma parte de la identidad institucional del Tatengue. Por su presencia en la máxima categoría y su ubicación geográfica, consideró que el club cumple un papel importante en la formación de jugadores dentro de la región.

“Hay un perfil de apostar al fútbol formativo. Entendemos que es el camino para fortalecer en general la estructura del club”, señaló el coordinador, al explicar por qué las divisiones juveniles ocupan un lugar central en el proyecto rojiblanco.

Además, mencionó una estadística internacional que, según indicó, refleja el alcance del trabajo realizado por la institución. “En una página de estadísticas de Suiza, Unión se encuentra en el puesto 88 del mundo de jugadores que han debutado y están con presencia en Primera División”, reveló.

De esta manera, los amistosos frente a la Selección Sub-17 representaron una oportunidad para evaluar el nivel de los juveniles y reafirmar el camino elegido por Unión. El objetivo es sostener la competitividad en cada categoría y formar futbolistas preparados para convertirse en alternativas para el equipo profesional.

Unión Selección inferiores
Noticias relacionadas
union mueve sus fichas para asegurar la continuidad de otra pieza clave

Unión mueve sus fichas para asegurar la continuidad de otra pieza clave

todo lo que el hincha de union debe saber para el partido ante estudiantes en casa

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Estudiantes en casa

estudiantes llega al partido ante union entre reclamos y tension

Estudiantes llega al partido ante Union entre reclamos y tensión

union no tiene margen: las cuentas que necesita para meterse en los playoffs del clausura

Unión no tiene margen: las cuentas que necesita para meterse en los playoffs del Clausura

Lo último

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Último Momento
Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Ovación
Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula