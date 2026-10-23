Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

El coordinador de las divisiones juveniles rojiblancas valoró los amistosos frente al combinado nacional, resaltó la competitividad de los futbolistas y reafirmó el objetivo de nutrir a Primera.

Unión vivió una experiencia importante al enfrentarse con la Selección Argentina Sub-17 en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. Según informó Diez en Deportes por LT10, Ariel Giacinti, coordinador de las divisiones inferiores de Unión, analizó los amistosos ante la Selección Argentina Sub-17. El dirigente valoró el desempeño de los juveniles, destacó su competitividad y reafirmó la apuesta del club por formar futbolistas capaces de llegar al plantel profesional.

Giacinti valoró la experiencia y el crecimiento de los juveniles

La posibilidad de disputar los encuentros surgió durante un congreso formativo, cuando desde la Selección Argentina solicitaron un combinado para afrontar los partidos. Giacinti destacó el reconocimiento que significó la invitación y el desafío que representó para los futbolistas rojiblancos.

“Para nosotros es un halago que consideren que estamos a la altura de las circunstancias. Fue una experiencia genial para nosotros y para los chicos también”, expresó el coordinador, quien valoró que los juveniles pudieran medirse ante jugadores de gran nivel, más allá de las derrotas.

En esa línea, remarcó que el rendimiento mostrado en la cancha es una consecuencia del trabajo cotidiano que se desarrolla en las inferiores. “El trabajo de todos se ve reflejado en los partidos que hacen los chicos, son realmente competitivos”, sostuvo Giacinti, y agregó que ese nivel contribuye a que los futbolistas confíen en sus propias capacidades.

El coordinador también se refirió al papel de la Reserva como una instancia clave en el desarrollo de los jugadores. Explicó que es un espacio de permanente competencia, en el que nadie tiene asegurado su lugar y donde los resultados importan, aunque no representan el único objetivo.

“Lo que queremos es que se respete la idea de juego de Unión. Los resultados vendrán cuando tengan que venir, tenemos que trabajar para brindarle al plantel de Primera División jugadores con la mayor capacidad que se pueda”, afirmó.

La apuesta por las inferiores, una prioridad para Unión

Giacinti resaltó que el desarrollo de futbolistas propios forma parte de la identidad institucional del Tatengue. Por su presencia en la máxima categoría y su ubicación geográfica, consideró que el club cumple un papel importante en la formación de jugadores dentro de la región.

“Hay un perfil de apostar al fútbol formativo. Entendemos que es el camino para fortalecer en general la estructura del club”, señaló el coordinador, al explicar por qué las divisiones juveniles ocupan un lugar central en el proyecto rojiblanco.

Además, mencionó una estadística internacional que, según indicó, refleja el alcance del trabajo realizado por la institución. “En una página de estadísticas de Suiza, Unión se encuentra en el puesto 88 del mundo de jugadores que han debutado y están con presencia en Primera División”, reveló.

De esta manera, los amistosos frente a la Selección Sub-17 representaron una oportunidad para evaluar el nivel de los juveniles y reafirmar el camino elegido por Unión. El objetivo es sostener la competitividad en cada categoría y formar futbolistas preparados para convertirse en alternativas para el equipo profesional.