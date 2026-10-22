Uno Santa Fe | Ovación | Domínguez

Domínguez palpitó la final de la Sudamericana y reconoció la jerarquía de Boca

El ex técnico de Colón celebró el pase a la final de la Sudamericana con Mineiro, aunque aclaró que todavía tiene otros compromisos antes de enfrentar al Xeneize el 21 de noviembre.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 10:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Domínguez palpitó la final de la Sudamericana y reconoció la jerarquía de Boca

Atlético Mineiro consiguió su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Domínguez ya empezó a hablar del desafío que tendrá frente a Boca. Pese a la derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, el conjunto brasileño logró avanzar y ahora se prepara para la definición en Barranquilla. El entrenador, sin embargo, pidió mantener la concentración en los objetivos inmediatos.

LEER MÁS: Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

Domínguez destacó a Boca, pero pidió no adelantarse

“Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza, sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente”, expresó el técnico tras conseguir la clasificación.

De todas maneras, el entrenador evitó enfocarse demasiado pronto en el partido decisivo, previsto para el 21 de noviembre. “Tenemos tiempo para comenzar a trabajar. Tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Si no, estaríamos cometiendo un error que no queremos tener”, remarcó.

Domínguez también señaló que Atlético Mineiro deberá afrontar otros compromisos importantes antes de viajar a Colombia. Entre ellos aparecen el duelo frente a Flamengo por el torneo brasileño y las semifinales de la Copa de Brasil, por lo que insistió en avanzar paso a paso.

Una nueva final y un antecedente favorable ante Boca

El entrenador tendrá la oportunidad de volver a disputar una final de la Copa Sudamericana, después de haber alcanzado esa instancia con Huracán en 2015. En aquella ocasión, el Globo cayó por penales frente a Independiente Santa Fe en Bogotá y se quedó sin el título.

Ahora, once años después, Domínguez buscará revancha en Colombia y tendrá enfrente a un rival al que ya supo eliminar en instancias decisivas. Durante su etapa como entrenador de Estudiantes, dejó en el camino a Boca en las semifinales de la Copa Argentina 2023 y en las de la Copa de la Liga Profesional 2024, torneo que finalmente conquistó con el Pincha.

El nuevo enfrentamiento tendrá un premio mayor: el título continental. Mientras tanto, el técnico del Galo pretende que su equipo no pierda de vista los compromisos que debe resolver antes de afrontar una final que promete máxima exigencia.

Domínguez Boca Sudamericana final Atlético Mineiro
Noticias relacionadas
una multitud recibio a messi en espana antes de una distincion historica

Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

colapinto busca recuperarse en el gp de estados unidos y cortar su mala racha en la formula 1

Colapinto busca recuperarse en el GP de Estados Unidos y cortar su mala racha en la Fórmula 1

san lorenzo atento a la evolucion de facundo farias

San Lorenzo atento a la evolución de Facundo Farías

Bajo las órdenes del head coach, Fernando Ferrara, Las Leonas retomaron los entrenamientos en Buenos Aires.

Las Leonas retomaron los entrenamientos en el Cenard de Buenos Aires

Lo último

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Lisandro Enrico contra Nación: Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas

Lisandro Enrico contra Nación: "Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas"

Último Momento
Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Lisandro Enrico contra Nación: Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas

Lisandro Enrico contra Nación: "Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas"

María José Vargas se consagró campeona del mundo por primera vez en racquetball

María José Vargas se consagró campeona del mundo por primera vez en racquetball

Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

Ovación
El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

El dato que ubica a Colón en un lugar de sumo privilegio en la Primera Nacional

Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Por qué Unión y Estudiantes tienen la guardia alta por el árbitro Pablo Dóvalo

Por qué Unión y Estudiantes tienen "la guardia alta" por el árbitro Pablo Dóvalo

Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Unión tuvo una experiencia formativa ante la Selección Argentina Sub 17

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Se viene una nueva edición de la Maratón de la Universidad del Litoral

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula