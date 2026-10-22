Domínguez palpitó la final de la Sudamericana y reconoció la jerarquía de Boca

El ex técnico de Colón celebró el pase a la final de la Sudamericana con Mineiro, aunque aclaró que todavía tiene otros compromisos antes de enfrentar al Xeneize el 21 de noviembre.

Atlético Mineiro consiguió su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Domínguez ya empezó a hablar del desafío que tendrá frente a Boca. Pese a la derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, el conjunto brasileño logró avanzar y ahora se prepara para la definición en Barranquilla. El entrenador, sin embargo, pidió mantener la concentración en los objetivos inmediatos.

Domínguez destacó a Boca, pero pidió no adelantarse

“Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza, sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente”, expresó el técnico tras conseguir la clasificación.

De todas maneras, el entrenador evitó enfocarse demasiado pronto en el partido decisivo, previsto para el 21 de noviembre. “Tenemos tiempo para comenzar a trabajar. Tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Si no, estaríamos cometiendo un error que no queremos tener”, remarcó.

Domínguez también señaló que Atlético Mineiro deberá afrontar otros compromisos importantes antes de viajar a Colombia. Entre ellos aparecen el duelo frente a Flamengo por el torneo brasileño y las semifinales de la Copa de Brasil, por lo que insistió en avanzar paso a paso.

Una nueva final y un antecedente favorable ante Boca

El entrenador tendrá la oportunidad de volver a disputar una final de la Copa Sudamericana, después de haber alcanzado esa instancia con Huracán en 2015. En aquella ocasión, el Globo cayó por penales frente a Independiente Santa Fe en Bogotá y se quedó sin el título.

Ahora, once años después, Domínguez buscará revancha en Colombia y tendrá enfrente a un rival al que ya supo eliminar en instancias decisivas. Durante su etapa como entrenador de Estudiantes, dejó en el camino a Boca en las semifinales de la Copa Argentina 2023 y en las de la Copa de la Liga Profesional 2024, torneo que finalmente conquistó con el Pincha.

El nuevo enfrentamiento tendrá un premio mayor: el título continental. Mientras tanto, el técnico del Galo pretende que su equipo no pierda de vista los compromisos que debe resolver antes de afrontar una final que promete máxima exigencia.