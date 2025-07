Eduardo Domínguez dejaría de ser el entrenador de Estudiantes

Estudiantes se quedaría sin DT

Hace unos días, tras el encuentro ante Unión, Domínguez comentó que “molestaban los ciclos largos en el fútbol argentino” y que tal vez “molestaba estar tanto tiempo trabajando en un club”.

Pero más allá de sus quejas, el entrenador expresó que hasta Josep Guardiola tuvo malos momentos: “Salvando las distancias, porque no me quiero comparar, es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no porque este año no ganó un título”.

El "Pincha" cayó en los últimos tres partidos que disputó desde el inicio del segundo semestre de la temporada: 4 a 2 por penales ante Aldosivi por la Copa Argentina, 2 a 0 ante Vélez por la Supercopa Internacional en Avellaneda y el 1 a 0 ante el "Tatengue" por la primera fecha del Torneo Clausura 2025.