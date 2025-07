Un dato a tener muy en cuenta entre los convocados de Unión para jugar contra Boca

Y el que sigue sin estar es Jerónimo Domina. El joven, que todavía no renovó su contrato, no es considerado por el cuerpo técnico. La postura del club es clara: si no acuerda la extensión de su vínculo, no jugará. La ausencia de Dómina ya empieza a dejar huella y es un tema que preocupa a los hinchas, teniendo en cuenta su proyección y el valor que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Unión (@clubaunion)

En contrapartida, Franco Pardo sí figura entre los citados. El defensor es seguido de cerca por varios clubes del fútbol argentino y su salida podría darse de un momento a otro si se ejecuta su accesible cláusula de rescisión.

• LEER MÁS: ¿Cuánto dinero pagará Unión por Maizon Rodríguez?

A la espera de la recuperación de Tagliamonte, la idea del DT es repetir el equipo que viene de ganarle a Estudiantes. En caso de que no pueda atajar, su reemplazante será Lucas Meuli y Mateo Raschia será el arquero suplente.

• LEER MÁS: River compró a Portillo y Unión espera para cobrar la plusvalía

Los convocados de Unión