El astrólogo de Boca dejó una llamativa predicción para el Mundial de Clubes

"Entonces, los equipos sudamericanos, ahora hablamos de Boca y River, pero en realidad también los brasileros, los mexicanos, los estadounidenses, acá entra Messi igual. Se le va a generar quilombo, un quilombo lindo a los europeos. Cambian los tránsitos planetarios porque es un Mundial de Clubes y lo bueno es que estamos en nuestro continente", dijo.

LEER MÁS: Música, luces y homenaje: el show inaugural del Mundial de Clubes

"Boca no le pudo ganar a Lanús, River perdió con Platense, pero cuando nos enfrentamos a equipos más grandes, con solar diferente, eso es mutable. Sale algo lindo, hay una linda fricción, es diferente, nos crecemos porque es el escudo, es la herencia astrológica de los clubes, Boca, River. Entonces es otra cosa, es diferente", añadió Armas.

La notable predicción sobre Boca y River

"No vamos a ser la cenicienta, vamos a generar quilombo. OK para poder lucharla y pelearla. No, no, no nos vamos a ir de compras a Estados Unidos. Y decir que los equipos argentinos, los equipos de este continente pueden hacer un poco de un poco de lío en el Mundial de Clubes".